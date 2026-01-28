Pogoń Szczecin złożyła ofertę. Na stole 1,5 mln euro za napastnika

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Fally Mayulu dołączy do Pogoni

Pogoń Szczecin aktywnie działa na rynku transferowym podczas zimowego okienka. Do zespołu Portowców dołączyli już pomocnik Kellyn Acosta z Chicago Fire, napastnik Karol Angielski z AEK-u Larnaka, a na zasadzie wypożyczenia z TSG Hoffenheim trafił Attila Szalai. Z kolei na wypożyczenie do Polonii Warszawa udał się Kacper Kostorz. To jednak nie koniec ruchów kadrowych przy Twardowskiego.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, bardzo blisko transferu do Pogoni jest Fally Mayulu z Bristol City. 23-letni napastnik ma przylecieć do Polski w czwartek, by przejść testy medyczne i sfinalizować przenosiny do Szczecina. Portowcy zapłacą za Francuza 1,5 miliona euro, a zawodnik podpisze czteroletni kontrakt.

W trwającym sezonie Mayulu rozegrał 10 spotkań na poziomie Championship. Dodatkowo wystąpił w Pucharze Ligi Angielskiej, spędzając 30 minut na boisku w meczu przeciwko Fulham. Bristol City sprowadziło napastnika z Rapidu Wiedeń za 3,5 miliona euro. Łącznie na zapleczu Premier League Francuz wystąpił w 25 meczach, w których zdobył dwie bramki.

Co ciekawe, Fally Mayulu jest bratem Senny’ego, który występuje w barwach Paris Saint-Germain. Po pierwszej części sezonu Pogoń zajmuje 10. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 21 punktów. Szczecinianie wrócą do ligowej rywalizacji już 1 lutego, kiedy to w ramach 19. kolejki zmierzą się z Motorem Lublin.