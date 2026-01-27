Pogoń sięgnęła po głośne nazwisko. Transfer stał się faktem

fot. Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Attila Szalai został zawodnikiem Pogoni

Pogoń Szczecin ma ambicje, aby namieszać w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie. Na dziś drużyna Thomasa Thomasberga plasuje się dopiero na 10. miejscu w tabeli, mając 21 punktów na koncie. Niemniej do czwartego Rakowa Częstochowa traci tylko osiem oczek. Klub ogłosił natomiast pozyskanie nowego defensora.

„Attila Szalai został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! Środkowy obrońca trafił do Dumy Pomorza na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26 z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim. Umowa nie zawiera opcji wykupu piłkarza przez nasz klub” – brzmi komunikat przekazany przez klubowe media.

Szalai to 49-krotny reprezentant Węgier, którego rynkowa wartość wynosi dwa miliony euro. Już wcześniej konkretne wieści w sprawie transferu z udziałem zawodnika przekazał serwis Goal.pl. Godne uwagi jest to, że duży wkład w doprowadzenie tego ruchu miał Rajmund Molnár, który namawiał swojego rodaka do transferu. Konkretne działania poczynił także Okan Ozkan, pełniący funkcję szefa skautingu Portowców.

Pogoń do ligowego grania wróci w najbliższą niedzielę. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Motorem Lublin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:15. Tymczasem w roli gospodarza Pogoń pierwsze spotkanie w 2026 roku rozegra 8 lutego, gdy zmierzy się z Bruk-Betem Termaliką. To starcie Portowcy również rozpoczną o godzinie 12:15.