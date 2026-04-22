Juventus walczy o gwiazdę. Jest ukryte porozumienie stron

16:01, 22. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Calciomercato

Juventus wciąż nie osiągnął porozumienia z Dusanem Vlahoviciem w sprawie nowego kontraktu. Według Sky Sport i Gianluki Di Marzio mimo impasu obie strony wysyłają sygnały, które mogą zmienić bieg negocjacji.

Luciano Spalletti
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus wciąż negocjuje nowy kontrakt z Vlahoviciem

Juventus pozostaje w kontakcie z Dusanem Vlahoviciem mimo braku oficjalnych spotkań w ostatnich dniach. Napastnik jest reprezentowany głównie przez ojca, co wpływa na przebieg rozmów. Obie strony utrzymują wspólne stanowisko dotyczące przyszłości. Chodzi o chęć dalszej współpracy i próbę znalezienia rozwiązania.

Według relacji Sky Sport istnieje nieformalna umowa między klubem a piłkarzem. – Potwierdzam, to wzajemny priorytet, jest jedność intencji, coś w rodzaju paktu – powiedział Gianluca Di Marzio. Obie strony chcą usiąść do rozmów i sprawdzić możliwości osiągnięcia porozumienia finansowego. Sytuacja pozostaje jednak złożona i zależy od kilku czynników.

Vlahovic nadal traktuje Juventus jako pierwszą opcję na przyszłość. Napastnik chce kontynuować grę w Turynie mimo wygasającej umowy. Klub planuje wrócić do rozmów pod koniec sezonu. Ostatni uraz zawodnika wpłynął na jego pozycję negocjacyjną i ograniczył liczbę zainteresowanych klubów.

Obecny kontrakt serbskiego napastnika wygasa 30 czerwca i opiewa na 12 milionów euro rocznie. Jeśli piłkarz zdecyduje się zostać, będzie musiał zaakceptować niższe wynagrodzenie. Nowa propozycja może nie przekroczyć 6 milionów euro za sezon. To kluczowy punkt, który zdecyduje o dalszym przebiegu rozmów.

