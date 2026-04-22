Milan chce gracza Bayernu. Stale pracuje nad transferem

Milan intensyfikuje działania transferowe, aby wzmocnić środek pola przed nowym sezonem. Według informacji Calciomercato, Leon Goretzka stał się głównym celem Massimiliano Allegriego.

Goretzka głównym celem transferowym Milanu

Milan od miesięcy pracuje nad sprowadzeniem Leona Goretzki. Trener wskazał go jako kluczowy element środka pola. W przyszłym sezonie miałby występować obok Luki Modricia i Adriena Rabiota. Klub nawiązał pierwsze kontakty z zawodnikiem już w grudniu podczas rozmów dotyczących Niclasa Fullkruga. Od tego czasu prowadzi konsekwentne działania, aby przekonać zawodnika do projektu.

Rossoneri przedstawili konkretną ofertę kontraktu. Propozycja zakłada trzyletnią umowę wartą pięć milionów euro rocznie oraz dodatkowe bonusy. Oferta wyróżnia się na tle konkurencji, ponieważ zawiera dłuższy okres współpracy. Największą przeszkodą pozostaje premia za podpis, której oczekuje otoczenie piłkarza i która wynosi około dziesięciu milionów euro.

Zainteresowanie pomocnikiem jest bardzo duże na rynku. Juventus, Napoli, Tottenham oraz Atletico Madryt również monitorują sytuację i chcą włączyć się do walki. Mimo to Milan uważa, że wypracował znaczącą przewagę i zamierza ją wykorzystać w najbliższym czasie.

Sygnały płynące z Niemiec są optymistyczne dla włoskiego klubu. Awans do Ligi Mistrzów może dodatkowo zwiększyć szanse na finalizację transferu. Sam zawodnik chce podjąć ostateczną decyzję w ciągu najbliższych dni. Bayern Monachium to już zamknięty rozdział, a Milan przygotowuje formalności, które mają doprowadzić do podpisania kontraktu.

