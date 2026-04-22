Juventus zmienia plan. Nowe nazwisko na liście transferowej

14:28, 22. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  Tuttosport

Juventus rozważa zmianę planów transferowych w kontekście pozyskania latem nowego bramkarza. Dokładne informacje w sprawie strategii Bianconerich, przekazał dziennik "Tuttosport".

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

David De Gea znalazł się na celowniku Juventusu

Juventus przygotowuje się do istotnych zmian w obsadzie bramki przed nadchodzącym oknem transferowym. Jak informuje „Tuttosport”, klub z Turynu analizuje różne scenariusze, a jednym z nich jest odejście przynajmniej jednego z obecnych golkiperów – Mattii Perina lub Michele Di Gregorio.

Początkowo głównym celem Starej Damy był Alisson Becker z Liverpoolu, który wkrótce wejdzie w ostatni rok swojego kontraktu. Transfer Brazylijczyka okazuje się jednak bardzo skomplikowany. Wpływ na taki stan rzeczy mają wysokie wymagania finansowe zawodnika. Według włoskich mediów jego zarobki sięgają wynoszą mniej więcej 8 milionów euro rocznie, a dodatkowo należy uwzględnić kwotę transferu szacowaną na 15 milionów euro plus bonusy.

W tej sytuacji Juventus coraz poważniej rozważa alternatywę w postaci Davida De Gei. Hiszpański bramkarz, obecnie związany z Fiorentiną, jawi się jako bardziej dostępna opcja zarówno pod względem wynagrodzenia, jak i potencjalnej kwoty transferowej.

Według wieści „Tuttosport”, De Gea zarabia około 3,5 miliona euro za sezon, a Fiorentina może być skłonna sprzedać zawodnika, by ograniczyć wydatki płacowe. Klub z Florencji miałby rozważyć oferty na poziomie mniej więcej 10 milionów euro.

Doświadczony golkiper w ostatnich dwóch sezonach rozegrał 68 spotkań w Serie A, potwierdzając swoją wartość na wysokim poziomie. Juventus liczy, że jego doświadczenie i stabilność mogą okazać się kluczowe w budowie konkurencyjnej drużyny na kolejne lata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości