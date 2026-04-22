Juventus zmienia plan. Nowe nazwisko na liście transferowej

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

David De Gea znalazł się na celowniku Juventusu

Juventus przygotowuje się do istotnych zmian w obsadzie bramki przed nadchodzącym oknem transferowym. Jak informuje „Tuttosport”, klub z Turynu analizuje różne scenariusze, a jednym z nich jest odejście przynajmniej jednego z obecnych golkiperów – Mattii Perina lub Michele Di Gregorio.

Początkowo głównym celem Starej Damy był Alisson Becker z Liverpoolu, który wkrótce wejdzie w ostatni rok swojego kontraktu. Transfer Brazylijczyka okazuje się jednak bardzo skomplikowany. Wpływ na taki stan rzeczy mają wysokie wymagania finansowe zawodnika. Według włoskich mediów jego zarobki sięgają wynoszą mniej więcej 8 milionów euro rocznie, a dodatkowo należy uwzględnić kwotę transferu szacowaną na 15 milionów euro plus bonusy.

W tej sytuacji Juventus coraz poważniej rozważa alternatywę w postaci Davida De Gei. Hiszpański bramkarz, obecnie związany z Fiorentiną, jawi się jako bardziej dostępna opcja zarówno pod względem wynagrodzenia, jak i potencjalnej kwoty transferowej.

Według wieści „Tuttosport”, De Gea zarabia około 3,5 miliona euro za sezon, a Fiorentina może być skłonna sprzedać zawodnika, by ograniczyć wydatki płacowe. Klub z Florencji miałby rozważyć oferty na poziomie mniej więcej 10 milionów euro.

Doświadczony golkiper w ostatnich dwóch sezonach rozegrał 68 spotkań w Serie A, potwierdzając swoją wartość na wysokim poziomie. Juventus liczy, że jego doświadczenie i stabilność mogą okazać się kluczowe w budowie konkurencyjnej drużyny na kolejne lata.