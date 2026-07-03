Pogoń Szczecin zainteresowała się kolejnym piłkarzem Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk po spadku z Ekstraklasy może stracić swoje największe gwiazdy. Pogoń Szczecin chce Rifeta Kapicia, a do tego zainteresowała się jej jeszcze jednym piłkarzem - ujawnił Daniel Trzepacz w programie "Ekstraklasa Raport".

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Camilo Mena

Pogoń chce Kapicia. Pytała też o Menę

Lechia Gdańsk spadła z Ekstraklasy i może wkrótce stracić swoich najlepszych piłkarzy. Kilka nazwisk opuściło już drużynę, natomiast te najbardziej wartościowe wciąż są z nią związane – mowa tu o Tomasie Bobcku, Camilo Menie czy Ivanie Zhelizko. Ponadto gdańszczanie chcieliby zatrzymać Rifeta Kapicia, ale ten jest zdecydowany na transfer. Mocno interesuje się nim Pogoń Szczecin, która pierwotnie liczyła na transfer bezgotówkowy. Pomocnik nie jest w stanie rozwiązać kontraktu z Lechią, więc Portowcy będą musieli za niego zapłacić.

Oprócz Kapicia, Pogoń miała złożyć też zapytanie o Menę, czyli przebojowego skrzydłowego, który w minionym sezonie uzbierał pięć bramek i dziesięć asyst. Mimo jego dobrej formy Lechii nie udało się utrzymać w Ekstraklasie. Kolumbijczyk ma ważną umowę do 2028 roku i najprawdopodobniej nie będzie skłonny do gry w pierwszej lidze, dlatego klub pragnie jak najszybciej go sprzedać. Daniel Trzepacz ujawnił, że w Szczecinie pojawił się temat jego transferu, ale szanse na powodzenie są znikome. Pogoń nie wierzy, że uda się wyciągnąć z Gdańska dwóch ważnych piłkarzy, a Kapić pozostaje jej priorytetem.

Kapić ma być coraz bliżej przenosin do Lechii, natomiast Mena najprawdopodobniej trafi gdzieś indziej. Łączono go wcześniej z Widzewem Łódź, natomiast prawdopodobniej opuści Polskę.

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