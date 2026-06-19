Pogoń Szczecin ogłosiła drugi transfer. Nowy bramkarz już wybrany

Pogoń Szczecin potwierdziła kolejny transfer przed nowym sezonem. Do Portowców dołączył Nikolaos Botis, 22-letni grecki bramkarz, który związał się kontraktem obowiązującym do czerwca 2029 roku.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Nikolaos Botis zasilił szeregi Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin przygotowuje się do startu nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy, który rozpocznie się pod koniec lipca. Klub chce poprawić wynik z poprzednich rozgrywek, które zakończył na 9. miejscu w tabeli. Do zespołu trafił już Patryk Dziczek z Piasta Gliwice. Z kolei z klubem pożegnali się m.in. Krzysztof Kamiński, Leonardo Koutris oraz Danijel Loncar.

Jednym z priorytetów Pogoni w ostatnich tygodniach było sprowadzenie nowego bramkarza. Wybór padł na Nikolaosa Botisa. Grecki golkiper ostatnio związany był z Olympiakosem Pireus, a do Szczecina przenosi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu.

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22-letni bramkarz podpisał umowę obowiązującą do czerwca 2029 roku. W kontrakcie zawarto również opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Botis szkolił się w akademii Interu Mediolan, do której trafił w 2020 roku. W barwach włoskiego giganta regularnie występował w rozgrywkach Primavery oraz młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Dwa lata temu przeniósł się do Olympiakosu, gdzie występował głównie w drużynie rezerw grającej na zapleczu greckiej Super League 2. W pierwszym zespole jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Grecji zanotował dwa występy.

– Bardzo się cieszę, że tu jestem. Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać, by zacząć w Szczecinie nową przygodę. Jestem tu, by pomóc drużynie osiągnąć jak najlepsze wyniki w lidze. Wiem, że ostatni sezon nie był dla kibiców najlepszy. Przychodzę, aby pomóc wraz z kolegami z zespołu to zmienić – przyznał Nikolaos.

Na inaugurację nowego sezonu Ekstraklasy Pogoń podejmie Legię Warszawa. Spotkanie zaplanowano na 24 lipca o godzinie 20:30.