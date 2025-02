Pogba znajdzie nowy klub? Jeszcze niedawno grał tam reprezentant Polski

Paul Pogba może znaleźć nowy klub. Według portalu Fichajes francuski pomocnik mógłby przenieść się do MLS i dołączyć do Charlotte FC.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

MLS rusza po Pogbę

Paul Pogba to jeden z najbardziej utalentowanych pomocników ostatniej dekady. Po trudnym okresie w Juventusie i zawieszeniu przez FIFA za doping, Francuz rozwiązał kontrakt z włoskim klubem i pozostaje bez drużyny. Jednak kilka klubów wykazuje zainteresowanie jego usługami.

Wśród nich znajduje się Charlotte FC, w którym jeszcze kilka miesięcy temu regularnie występował Karol Świderski. Amerykański klub uważa, że były zawodnik włoskiego klubu mógłby być kluczowym elementem ich projektu sportowego.

Charlotte buduje zespół, który ma być zdolny do walki o triumf w MLS i konsekwentnie wzmacnia swoją kadrę. Po sprowadzeniu Wilfrieda Zahy chcieliby transferu Pogby, który z pewnością przyciągnąłby uwagę światowych mediów.

Z takim duetem zawodników klub mógłby stać się jednym z najciekawszych projektów w MLS na najbliższe lata. Jeśli pomocnik dołączy do Charlotte, jego obecność może podnieść poziom gry zespołu. Plan klubu zakłada otoczenie obu gwiazd kolejnymi jakościowymi zawodnikami, by stworzyć drużynę zdolną do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Przyszłość Pogby wciąż pozostaje niepewna, ale wkrótce może się wyjaśnić. Ostatni swój mecz Francuz rozegrał na początku września 2023 roku.

