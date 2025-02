Associated Press / Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Neymar

Powrót Neymara zależy od jego dyspozycji

Neymar wciąż marzy o powrocie do FC Barcelony, ale nie będzie to takie proste. Brazylijczyk zdecydował się na sześciomiesięczny powrót do Santosu, ale jego celem jest powrót do Europy na sezon 2025/2026.

Według doniesień Joan Laporta jest otwarty na rozważenie jego powrotu, ale postawił dwa niepodlegające negocjacjom warunki. Gwiazdor musi odzyskać swoją formę i zgodzić się na znaczną redukcję wynagrodzenia.

33-letni napastnik chce być w szczytowej formie na Mistrzostwa Świata w 2026 roku, a Barcelona wydaje się dla niego idealnym miejscem na zakończenie kariery na najwyższym poziomie. Jednak klub odrzucił możliwość jego transferu w zimowym okienku. Teraz Blaugrana czeka na to, jak Neymar zaprezentuje się po powrocie do ligi brazylijskiej.

Laporta jasno zakomunikował otoczeniu Neymara, że jego forma będzie kluczowa dla ewentualnego powrotu.

Drugą przeszkodą jest kwestia finansowa. Neymar przyzwyczaił się do ogromnych kontraktów w PSG i Arabii Saudyjskiej, ale Barcelona nie może sobie pozwolić na luksusowe pensje. Laporta jasno określił, że jeśli Brazylijczyk chce wrócić, musi zaakceptować znacznie niższe zarobki niż w ostatnich latach. W przypadku potencjalnego powrotu miałaby zostać podpisana umowa dostosowana do realiów finansowych klubu bez gigantycznych bonusów i premii.

