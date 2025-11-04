Widzew Łódź chce zatrudnić nowego trenera. To znane nazwisko

Widzew Łódź planuje zatrudnić doświadczonego trenera. Jak poinformował Polsat Sport, w klubie rozważają Marcina Włodarskiego. Były selekcjoner miałby pracować z rezerwami w Betclic 3. Lidze.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze i trener Widzewa Łódź

Marcin Włodarski przymierzany do Widzewa Łódź

Widzew Łódź, choć wydał ogromną ilość pieniędzy na letnie transfery, notuje bardzo rozczarowujący sezon. Ze względu na słabe wyniki pracę stracił Żeljko Sopić. Niedługo potem zatrudniony w jego miejsce Patryk Czubak również pożegnał się z klubem. Aktualnie drużynę prowadzi trzeci szkoleniowiec – Igor Jovicević. Jak dotąd Chorwat może pochwalić się bilansem dwóch zwycięstw, remisem i porażką.

W Łodzi myślą o kolejnej zmianie trenera. Na całe szczęście kibice nie muszą obawiać się, że znów dotknie ona pierwszą drużynę. Chodzi o trzecioligowe rezerwy, które obecnie prowadzi Michał Czaplarski. Na ten moment zajmują 9. miejsce w Betclic 3. Lidze w grupie 1.

Z informacji, które podał Przemysław Iwańczyk z Polsatu Sport, wynika, że w Łodzi chcą zatrudnić znanego szkoleniowca do pracy z rezerwami. Ich pomysł to zatrudnienie Marcina Włodarskiego, czyli byłego selekcjonera młodzieżowych reprezentacji Polski. 43-latek ma duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, więc Widzew chce z niego skorzystać, wzmacniając klubową akademię.

Włodarski ostatnio pracował w Zagłębiu Lubin, lecz w marcu został zwolniony. Miedziowych prowadził w 18 spotkaniach, a jego bilans to 6 zwycięstw, 2 remisy i 10 porażek. Co ciekawe o byłego selekcjonera zabiega również pierwszoligowy klub GKS Tychy.