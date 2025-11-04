Widzew Łódź chce zatrudnić nowego trenera. To znane nazwisko

10:48, 4. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Polsat Sport

Widzew Łódź planuje zatrudnić doświadczonego trenera. Jak poinformował Polsat Sport, w klubie rozważają Marcina Włodarskiego. Były selekcjoner miałby pracować z rezerwami w Betclic 3. Lidze.

Piłkarze i trener Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze i trener Widzewa Łódź

Marcin Włodarski przymierzany do Widzewa Łódź

Widzew Łódź, choć wydał ogromną ilość pieniędzy na letnie transfery, notuje bardzo rozczarowujący sezon. Ze względu na słabe wyniki pracę stracił Żeljko Sopić. Niedługo potem zatrudniony w jego miejsce Patryk Czubak również pożegnał się z klubem. Aktualnie drużynę prowadzi trzeci szkoleniowiec – Igor Jovicević. Jak dotąd Chorwat może pochwalić się bilansem dwóch zwycięstw, remisem i porażką.

W Łodzi myślą o kolejnej zmianie trenera. Na całe szczęście kibice nie muszą obawiać się, że znów dotknie ona pierwszą drużynę. Chodzi o trzecioligowe rezerwy, które obecnie prowadzi Michał Czaplarski. Na ten moment zajmują 9. miejsce w Betclic 3. Lidze w grupie 1.

Z informacji, które podał Przemysław Iwańczyk z Polsatu Sport, wynika, że w Łodzi chcą zatrudnić znanego szkoleniowca do pracy z rezerwami. Ich pomysł to zatrudnienie Marcina Włodarskiego, czyli byłego selekcjonera młodzieżowych reprezentacji Polski. 43-latek ma duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, więc Widzew chce z niego skorzystać, wzmacniając klubową akademię.

Włodarski ostatnio pracował w Zagłębiu Lubin, lecz w marcu został zwolniony. Miedziowych prowadził w 18 spotkaniach, a jego bilans to 6 zwycięstw, 2 remisy i 10 porażek. Co ciekawe o byłego selekcjonera zabiega również pierwszoligowy klub GKS Tychy.

POLECAMY TAKŻE

Juljan Shehu
Co dalej z Shehu? Doszło do kolejnych rozmów w sprawie jego przyszłości [NASZ NEWS]
Ryoya Morishita
Wiemy, ile koszulek sprzedały polskie kluby i jakie nazwiska najczęściej wybierali kibice
Patryk Czubak
Gikiewicz wierzy w Czubaka? To najgorsze, co może zrobić Widzew