Kamil Kosowski wskazał kandydatów na trenera Legii. Zaskakujące nazwiska!

Legia Warszawa jest w trakcie poszukiwania nowego trenera. Tymczasem w audycji "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym swoich kandydatów na szkoleniowca Wojskowych wskazał Kamil Kosowski.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kamil Kosowski

Kamil Kosowski podrzucił swoje propozycje na trenera Legii Warszawa

Legia Warszawa w trakcie kampanii 2025/2026 rozczarowuje. Wojskowi pod wodzą trenera Edwarda Iordanescu nie prezentowali się dobrze. Rumun ostatecznie zakończył pracę w klubie kilka dni temu. Aktualnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca.

W mediach już wcześniej pojawiały się informacje, że stery nad 15-krotnym mistrzem Polski może przejąć Nenad Bjelica. Tymczasem swoich kandydatów wskazał były reprezentant Polski.

– To znaczy, zostawiłbym Inakiego Astiza, bo dlaczego ma nie sprawować tej funkcji do zimy? Niech się po prostu wykaże. A jeżeli chodzi o innych kandydatów, to dla mnie Leszek Ojrzyński i ewentualnie Jacek Zieliński. Ja bym dał szansę tym trenerom – mówił Kamil Kosowski w programie „Moc Futbolu” w Kanale Sportowym.

Polscy szkoleniowcy wymienieni przez eksperta CANAL+ pracują obecnie w klubach PKO BP Ekstraklasy. Ojrzyński odpowiada za wyniki Zagłębia Lubin, natomiast Zieliński prowadzi Koronę Kielce.

Tymczasem przed ekipą z Warszawy bardzo intensywny czas. Legia w tym tygodniu ma jeszcze dwa spotkania do rozegrania. Najpierw w czwartek zmierzy się w Lidze Konferencji z Celje na wyjeździe, a w najbliższą niedzielę na drodze Wojskowych stanie Bruk-Bet Termalica.

Legioniści plasują się obecnie dopiero na 10. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając 17 punktów na koncie. Do lidera Górnika Zabrze stołeczna drużyna traci 12 oczek, mając jednak jedno spotkanie rozegrane mniej.

Czytaj więcej: Arena Zabrze eksplodowała! Górnik rozgromił beniaminka [WIDEO]