Pochettino reaguje na plotki. W tle Real i Tottenham

Mauricio Pochettino jest obecnie selekcjonerem reprezentacji USA. Mimo to nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Argentyńczyka. Ostatnio odniósł się do tych doniesień.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino o plotkach na temat Realu i Tottenhamu

Mauricio Pochettino aktualnie skupia się na jak najlepszym przygotowaniu reprezentacji Stanów Zjednoczonych do zbliżającego się mundialu w Ameryce Północnej. Mimo to pojawiają się doniesienia dotyczące jego przyszłości. Sam zainteresowany postanowił odnieść się do medialnych spekulacji łączących go z Realem Madryt oraz Tottenhamem Hotspur.

– Nikt się do mnie nie zwrócił. W związku z tym kto wie, co się wydarzy. A tak przy okazji jesteśmy otwarci na pozostanie w reprezentacji USA. Zatem jeśli federacja nie będzie widziała problemu w tym, że miałbym jeszcze pracować w klubie, to czemu nie – pytał retorycznie Pochettino cytowany przez dziennikarza Ben Jacobs.

Pochettino objął stanowisko selekcjonera reprezentacji USA we wrześniu 2024 roku. Kontrakt 52-latka obowiązuje do końca Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Pochettino jak dotąd prowadził Stany Zjednoczone w 23 spotkaniach, notując średnią na poziomie 1,87 punktu na mecz. W środę 1 kwietnia reprezentacja Stanów Zjednoczonych zmierzy się natomiast w spotkaniu kontrolnym z Portugalią. Mecz odbędzie się o godzinie 1:00 czasu polskiego. Przed samym mundialem Amerykanie zmierzą się natomiast jeszcze z Senegalem i być może z Niemcami.