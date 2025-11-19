Piotr Zieliński na radarze włoskiego giganta. Inter już zdecydował

Piotr Zieliński znalazł się na celowniku włoskiego zespołu Lazio. Rzymianie są zainteresowani Polakiem, ale sprzedać go nie ma zamiaru Inter Mediolan, o czym poinformował serwis "Il Messaggero".

Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter odmówił rozmów ws. transferu Zielińskiego do Lazio

Piotr Zieliński po transferze do Interu Mediolan z pewnością nie może powiedzieć o sobie, że jest piłkarzem pierwszego składu. Właściwie należałoby wprost powiedzieć, że czołowy reprezentant Polski musi godzić się z rolą rezerwowego, a to wszystko przez fakt, że konkurencja w drugiej linii zespołu wielokrotnego mistrza Włoch jest spora. Niemniej gdy nasz pomocnik dostaje szansę, to zazwyczaj wykorzystuje ją bardzo dobrze.

Mimo tego w ostatnim czasie sporo mówi się o tym, że Piotr Zieliński może opuścić Inter. Do tej pory mówiło się przede wszystkim o Leeds United oraz zespole Lazio Rzym. Według informacji przekazanych przez serwis „Il Messaggero”, Polak trafił faktycznie na listę życzeń tego drugiego zespołu, ale decyzja władz Interu Mediolan jest jednoznaczna: nie ma tematu sprzedaży Zielińskiego. Doszło więc do szybkiej odmowy i zakończenia ewentualnych rozmów.

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał dla Interu w sumie 12 spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Problem w tym, że przełożyło się to na nieco ponad 460 minut na murawie. W Serie A reprezentant Polski rozegrał blisko 400 spotkań. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro.

