IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jakub Kiwior

AC Milan chciałby już zimą sprowadzić nowego stopera

Z przyjściem do Milanu ostatnio łączony jest Jakub Kiwior

Na temat tego potencjalnego transferu wypowiedział się Piotr Czachowski

Piotr Czachowski widzi Jakuba Kiwiora w Milanie

W ostatnim czasie włoskie media przekazały informacje ws. potencjalnej przeprowadzki Jakuba Kiwiora do Włoch. Reprezentant Polski jest łączony z Milanem, który ma olbrzymie problemy w formacji obronnej. “Rossoneri” chcą już zimą sprowadzić nowego stopera, a 23-latek z Arsenalu jest jednym z kandydatów.

Swoje zdanie na temat tej sytuacji związanej z Jakubem Kiwiorem wyraził Piotr Czachowski. Były reprezentant Polski, a dziś ekspert stacji Eleven Sports, w rozmowie z dziennikarzem TVP Sport zasugerował, że widziałby ponownie 23-letniego defensora na włoskich boiskach.

– Jest kreowany na lidera formacji defensywnej naszej drużyny narodowej. Nic dziwnego, bo potencjał ma bardzo duży. Prawda jest jednak taka, że na razie to znacznie więcej gra w reprezentacji niż w klubie. Można powiedzieć, że ogrywa się w kadrze, bo więcej minut dostaje w niej aniżeli w Arsenalu. W tej chwili jest kluczowym graczem dla reprezentacji, ale w ekipie z Londynu jest melodią przyszłości – powiedział Czachowski

– W końcówce tamtego sezonu dostał szansę w Premier League, ale w tym sezonie rzadko gra w lidze angielskiej. Jest to zawodnik na dorobku, który musi się rozwijać i regularna gra jest do tego niezbędna. W Spezii był zawodnikiem wyróżniającym się i żeby tak znowu miało być, na dobre musi wrócić na boisko. Wypożyczenie jest niezbędne, bo rywalizacja w Arsenalu jest bardzo trudna. Rozegrane minuty nie przemawiają za tym, żeby miał czynić stały progres – ocenił były reprezentant Polski.

– AC Milan jest w kryzysowym położeniu przez urazy swoich obrońców. Jeśli chodzi o stoperów, to zdrowi są tylko Fikayo Tomori i Malick Thiaw, stąd narodził się pomysł Stefano Pioliego o sprowadzeniu Kiwiora. To wydaje się idealnym rozwiązaniem. Polak zna specyfikę gry we Włoszech i mógłby w zasadzie od razu wskoczyć do składu, bo tam jest prawdziwy szpital – przyznał.

