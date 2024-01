fot. Imago/Seskim Photo TR Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański jest absolutną gwiazdą Fenerbahce i całej ligi tureckiej

Pomocnik notuje kapitalne liczby i jest łączony z dużym transferem

Mariusz Piekarski nie wyklucza, że Polak pozostanie w Stambule na dłużej

Szymański wcale nie musi odchodzić

Sebastian Szymański rozgrywa niesamowity sezon w Turcji. Przenosiny do Fenerbahce okazały się strzałem w dziesiątkę, bowiem Polak błyskawicznie stał się kluczową postacią drużyny, która zmierza po mistrzostwo kraju. We wszystkich rozgrywkach pomocnik zanotował liczby na poziomie dwunastu bramek i trzynastu asyst. Do końca sezonu z pewnością ten dorobek jeszcze poprawi.

Zagraniczne media łączą Szymańskiego z transferem do klubu z czołowej europejskiej ligi. Zimą sprzedaż nie wchodzi w grę, zatem przeprowadzka najwcześniej będzie możliwa po sezonie. Agent reprezentanta Polski Mariusz Piekarski nie wyklucza także, że ten zostanie w Stambule na dłużej. Fenerbahce nie zamierza w tej chwili rozmawiać na temat jego transferu.

– Nie skupiamy się na tym, co wydarzy się latem. Szymański miał dwa udane sezony w Rosji, później mistrzostwo w Holandii, teraz też świetnie sobie radzi. Cena rośnie, nie będę zaprzeczał, że zainteresowanie jest duże. Najpierw trzeba jednak znaleźć kupca, a także sprzedający musi być chętny. Pamiętajmy, że wszyscy w Fenerbahce są z niego zadowoleni.

– Latem się zastanowimy, czy Sebastian będzie chciał coś zmieniać. Póki co cieszy się grą i nowym miejscem. Na ten moment sprzedaż to nie jest temat realny – mówi Piekarski.

