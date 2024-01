fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Bartłomiej Wdowik ma za sobą kapitalną rundę jesienną

Reprezentant Polski najprawdopodobniej zostanie zimą w Jagiellonii

Wicelider Ekstraklasy otrzymał za swojego piłkarza tylko jedną ofertę

Wdowik nie budzi ogromnego zainteresowania

Bartłomiej Wdowik to jeden z największych wygranych rundy jesiennej. Lewy obrońca zasłynął już fenomenalnie ułożoną lewą nogą, którą w pierwszej części sezonu zdobył kilka bramek ze stałych fragmentów gry. Między innymi jego dyspozycja wpłynęła na fantastyczne, drugie miejsce Jagiellonii Białystok w ligowej tabeli.

Wydawało się, że świeżo upieczony reprezentant Polski będzie rozchwytywany na rynku transferowym. Tak się jednak nie dzieje. Agent piłkarza Mariusz Piekarski zdradził, że pojawiła się za niego tylko jedna konkretna oferta. Dinamo Zagrzeb proponowało 800 tysięcy euro, co było kwotą zbyt małą zarówno dla klubu, jak i otoczenia samego Wdowika.

– Jeżeli chodzi o zainteresowanie to nie zauważyliśmy bardzo wzmożonego. Na ten moment na pewno zostaje w Jagiellonii. Pojawiła się tylko jedna propozycja z Dinama Zagrzeb na około 800 tysięcy euro. Dla nas to oczywiście było za mało i nawet zbyt poważnie nie podeszliśmy do tego tematu. Jeśli chodzi o konkretne oferty, to było wszystko – przyznał Piekarski.

Kontrakt Wdowika obowiązuje do połowy 2025 roku. Jagiellonia nie wyklucza sprzedaży największych gwiazd, tak aby utrzymać stabilność finansową. Wydaje się jednak, że defensor pozostanie w klubie przynajmniej do końca sezonu.

