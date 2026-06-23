Nuno Mendes strzela gola! Cristiano Ronaldo oddał rzut wolny
Reprezentacja Portugalii we wtorek mierzy się z Uzbekistanem na Mistrzostwach Świata 2026. Rywalizacja w Houston wyśmienicie rozpoczęła się dla podopiecznych Roberto Martineza. Już w szóstej minucie objęli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo. Kapitan swojej drużyny wykorzystał zagranie Joao Cancelo i ze spokojem umieścił piłkę w siatce.
Chwilę później Portugalczycy mieli już dwubramkowe prowadzenie. Tym razem do siatki trafił Nuno Mendes, który pokonał bramkarza Uzbekistanu strzałem z rzutu wolnego. Obrońca Paris Saint-Germain miał bliską odległość do bramki i sprytnym strzałem po ziemi wpakował futbolówkę do bramki.
Cristiano Ronaldo przez lata był zawodnikiem, który niemal zawsze brał na siebie wykonywanie rzutów wolnych, choć z różnym skutkiem. Decyzja o pozostawieniu piłki Nuno Mendesowi była zaskoczeniem nie tylko dla Uzbekistanu, ale też wszystkich kibiców. Dla piłkarza Paris Saint-Germain jest to dopiero drugi gol z rzutu wolnego w piłkarskiej karierze.
Nuno Mendes dziś rozgrywa swoje 47. spotkanie w reprezentacji Portugalii. Gol z Uzbekistanem był trafieniem numer dwa dla obrońcy Paris Saint-Germain w narodowych barwach.
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