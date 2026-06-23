Cristiano Ronaldo niemal za każdym razem podchodzi do rzutu wolnego. Teraz kapitan reprezentacji Portugalii oddał piłkę Nuno Mendesowi, który pokonał golkipera Uzbekistanu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo oraz Nuno Mendes

Nuno Mendes strzela gola! Cristiano Ronaldo oddał rzut wolny

Reprezentacja Portugalii we wtorek mierzy się z Uzbekistanem na Mistrzostwach Świata 2026. Rywalizacja w Houston wyśmienicie rozpoczęła się dla podopiecznych Roberto Martineza. Już w szóstej minucie objęli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo. Kapitan swojej drużyny wykorzystał zagranie Joao Cancelo i ze spokojem umieścił piłkę w siatce.

Chwilę później Portugalczycy mieli już dwubramkowe prowadzenie. Tym razem do siatki trafił Nuno Mendes, który pokonał bramkarza Uzbekistanu strzałem z rzutu wolnego. Obrońca Paris Saint-Germain miał bliską odległość do bramki i sprytnym strzałem po ziemi wpakował futbolówkę do bramki.

Cały stadion myślał, że będzie strzelał Cristiano Ronaldo.

Cały zespół Uzbekistanu myślał, że będzie strzelał Cristiano Ronaldo.

WSZYSCY myśleliśmy, że będzie strzelał Cristiano Ronaldo.



A tu taka niespodzianka… 😅



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Cristiano Ronaldo przez lata był zawodnikiem, który niemal zawsze brał na siebie wykonywanie rzutów wolnych, choć z różnym skutkiem. Decyzja o pozostawieniu piłki Nuno Mendesowi była zaskoczeniem nie tylko dla Uzbekistanu, ale też wszystkich kibiców. Dla piłkarza Paris Saint-Germain jest to dopiero drugi gol z rzutu wolnego w piłkarskiej karierze.

Nuno Mendes dziś rozgrywa swoje 47. spotkanie w reprezentacji Portugalii. Gol z Uzbekistanem był trafieniem numer dwa dla obrońcy Paris Saint-Germain w narodowych barwach.

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