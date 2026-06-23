Ronaldo rozkręcił się na dobre! Kolejny gol legendy [WIDEO]

Cristiano Ronaldo skardł show w meczu Portugalia - Uzbekistan na Mistrzostwach Świata 2026. Legendarny CR7 jeszcze przed przerwą ustrzelił dublet, zdobywając bramkę po podaniu Bruno Fernandesa.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto oraz Cristiano Ronaldo

Dublet Cristiano Ronaldo! Wielki mecz CR7 na Mistrzostwach Świata 2026

Cristiano Ronaldo na Mistrzostwach Świata 2026 mierzy się z ogromną presją. Kapitan reprezentacji Portugalii znalazł się na językach wszystkich piłkarskich fanów po fatalnym występie z Demokratyczną Republiką Konga. CR7 jednak zamknął usta krytykom już na początku meczu z Uzbekistanem. 41-latek wpisał się na listę strzelców już w szóstej minucie.

To nie był koniec udziału Cristiano Ronaldo w tym meczu. Gwiazdor Al-Nassr chwilę później niespodziewanie oddał rzut wolny Nuno Mendesowi, który sprytnym strzałem strzelił gola. Jeszcze przed przerwą wychowanek Sportingu Lizbona ustrzelił dublet. Tym razem 41-latek wykorzystał świetne podanie Bruno Fernandesa i precyzyjnym uderzeniem pokonał golkipera Uzbekistanu.

Ktoś pytał czy Cristiano Ronaldo dojechał na mundial?



Odpowiadamy: DOJECHAŁ 🫡



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Tym samym Cristiano Ronaldo zapisał się w historii futbolu jako jedyny piłkarz, który zdobywał bramki na sześciu różnych Mistrzostwach Świata. To osiągnięcie jeszcze mocniej podkreśla jego długowieczność i wyjątkową regularność na największej piłkarskiej scenie, nawet mimo upływu lat.

Cristiano Ronaldo dzięki dubletowi w meczu z Uzbekistanem uzbierał już na koncie 145 trafień w reprezentacji Portugalii. 41-latek potrzebował 231. występów w narodowych barwach, aby uzbierać taką statystykę.

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