Barcelona jest o niego spokojna. Właśnie przypieczętowała ważny ruch

FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie przyszłości Hamzy Abdelkarima. Katalończycy aktywowali klauzulę wykupu, a młody Egipcjanin zwiąże się z klubem do 2029 roku.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ma 18 lat i zachwycił w kilka tygodni. Barcelona właśnie go nagrodziła

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła kolejny ruch związany z budową swojej przyszłości. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa klubu, władze Blaugrany skorzystały z opcji wykupu Hamzy Abdelkarima z Al Ahly. Tym samym utalentowany napastnik pozostanie w ekipie z Camp Nou na dłużej i podpisze kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku.

18-letni Egipcjanin trafił do Barcelony podczas zimowego okna transferowego. Po załatwieniu wszystkich formalności administracyjnych dołączył do zespołu Juvenil A, gdzie bardzo szybko udowodnił, że posiada potencjał, który może zaprowadzić go znacznie wyżej. Niewykluczone, że nawet do pierwszej drużyny giganta La Liga.

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Abdelkarim błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowym środowisku. Już w debiutanckim występie wpisał się na listę strzelców, zdobywając bramkę w spotkaniu z Huescą zakończonym remisem (2:2). Był to dopiero początek bardzo obiecującej serii. Młody napastnik zakończył ligowy sezon z dorobkiem sześciu trafień w jedenastu meczach. Szczególne wrażenie zrobił jego hat-trick w efektownym zwycięstwie nad Monte Carlo (9:0). Co ciekawe, właśnie tego dnia Barcelona przypieczętowała zdobycie mistrzostwa Liga de División de Honor, a Abdelkarim należał do najjaśniejszych postaci zespołu.

🆕 𝐇𝐚𝐦𝐳𝐚 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐤𝐚𝐫𝐢𝐦 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣



🤝 El davanter egipci s’incorpora definitivament al Barça i signa per tres temporades



💙❤️ https://t.co/7AdgOej8WE — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 23, 2026

Na tym jednak nie koniec. Egipcjanin wystąpił również w dwóch spotkaniach Pucharu Króla, pomagając drużynie dotrzeć do finału rozgrywek. Dobra forma zaowocowała także powołaniem do reprezentacji narodowej.

Obecnie napastnik przebywa z kadrą Egiptu na mistrzostwach świata i zdążył już zanotować występy przeciwko Belgii oraz Nowej Zelandii. Ogolnie środowisko Barcelony ma nadzieję, że to dopiero początek jego drogi. Wykupienie zawodnika i podpisanie długoterminowej umowy pokazują, że klub widzi w nim jednego z najbardziej perspektywicznych graczy swojego pokolenia.