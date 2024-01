Piast Gliwice straci defensora? Jest łączony z transferem do MLS

IMAGO / Michał Chwieduk / FokusMedia.com.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Alexandros Katranis

Kontrakt Alexandrosa Katranisa z Piastem Gliwice wygasa 30 czerwca 2024 roku

To ostatni moment na zarobek ze sprzedaży greckiego defensora

25-latek wzbudza zainteresowanie na rynku

Alexandros Katranis trafi do Major League Soccer?

Alexandros Katranis występuje w barwach Piasta Gliwice od września 2021 roku, kiedy to trafił do Ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu z francuskiego Saint-Etienne. Wiele wskazuje na to, że lewy obrońca wkrótce zmieni otoczenie.

Umowa 25-latka z Piastunkami wygasa bowiem już 30 czerwca 2024 roku i jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, to zimowe okienko będzie ostatnią okazją dla mistrza Polski z sezonu 2018/2019 na zarobek ze sprzedaży Greka.

Z informacji przekazanych przez dziennikarza portalu “WP Sportowe Fakty” – Piotra Koźmińskiego wynika, że Alexandros Katranis wzbudza zainteresowanie na rynku. W grę wchodzą dwa kierunki – Stany Zjednoczone i Wyspy Brytyjskie.