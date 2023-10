Kalvin Phillips sposobi się do opuszczenia Manchesteru City w najbliższym czasie. Anglik nie może narzekać na brak zalotników, do tego grona dołączył sam Real Madryt.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips jest dla Pepa Guardioli co najwyżej rezerwowym

Pomocnik chce odejść z Manchesteru City, by grać regularnie

Do szerokiego grona zainteresowanych klubów dołączył Real Madryt

Phillips na celowniku Królewskich

Kariera Kalvina Phillipsa w Manchesterze City nie wiedzie się po myśli piłkarza, przynajmniej pod względem indywidualnym. Pomocnik doznał w minionym sezonie poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry. Gdy już wrócił do zdrowia, nie zdołał przekonać do siebie Pepa Guardioli, dla którego jest jedynie rezerwowym.

27-latek jasno stwierdził, że jeśli jego sytuacja się nie zmieni, poszuka zmiany klubu już zimą. Z pewnością nie może narzekać na brak zainteresowania. W tym kontekście zgłosiły się już, między innymi, Bayern Monachium, Newcastle United czy West Ham United.

Jak donosi portal Fichajes, do tego grona dołączył Real Madryt. Choć Królewscy kupili w ostatnich latach wielu młodych pomocników, rychłe odejście Luki Modricia i Toniego Kroosa wymaga na nich wzmocnienie tej formacji. Wspomniane źródło dodaje jednak, że jeśli Manchester City zażąda kwoty rzędu 50 milionów euro, Królewscy nie staną w szranki z rywalami.

Phillips rozegrał w tym sezonie zaledwie 168 minut w sześciu meczach Obywateli na wszystkich frontach.

Zobacz też: Chelsea zimą ruszy do Holandii po napastnika.