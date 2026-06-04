Manchester City walczy o rewelację Premier League! Oferta odrzucona

10:30, 4. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  David Ornstein

Manchester City pracuje nad hitowym transferem gwiazdy Premier League. Elliot Anderson pozostaje celem od miesięcy. Pierwsza oferta została odrzucona przez Nottingham Forest - informuje David Ornstein.

Elliot Anderson
Obserwuj nas w
fot. News Images LTD Na zdjęciu: Elliot Anderson

Nottingham Forest odpowiada na ofertę Manchesteru City

Manchester City po odejściu Pepa Guardioli dalej realizuje pierwotny plan na letnie okienko. Priorytetem jest wzmocnienie środka pola, a wymarzony kandydat to Elliot Anderson. Anglik ma za sobą fantastyczny sezon i jest gotowy, aby postawić kolejny krok w swojej karierze, dołączając do jednego z gigantów Premier League. W grze jest jeszcze Manchester United, ale to Obywatele mają znacznie większe szanse na angaż 23-latka.

Wreszcie Manchester City przystąpił do działania i złożył pierwszą ofertę. David Ornstein nie ujawnił jej szczegółów, natomiast przekazał, że Nottingham Forest niezwłocznie ją odrzuciło. To oznacza, że wicemistrzowie Anglii nie zaproponowali satysfakcjonującej kwoty. Do tej pory w mediach przewijała się oczekiwana kwota, sięgająca nawet 100 milionów euro.

Manchester City oczywiście na tym nie poprzestanie i złoży kolejną ofertę. Nottingham Forest jest przygotowane na odejście Andersona, ale chce wynegocjować jak najkorzystniejsze finansowo warunki. 7-krotny reprezentant Anglii wyczekuje porozumienia między klubami.

Anderson w sezonie 2025/2026 zaliczył w sumie 50 występów, notując cztery bramki oraz pięć asyst. Teraz będzie mógł zagrać na mistrzostwach świata. Thomas Tuchel uwzględnił go na liście powołanych do reprezentacji Anglii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości