Manchester City walczy o rewelację Premier League! Oferta odrzucona

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Elliot Anderson

Nottingham Forest odpowiada na ofertę Manchesteru City

Manchester City po odejściu Pepa Guardioli dalej realizuje pierwotny plan na letnie okienko. Priorytetem jest wzmocnienie środka pola, a wymarzony kandydat to Elliot Anderson. Anglik ma za sobą fantastyczny sezon i jest gotowy, aby postawić kolejny krok w swojej karierze, dołączając do jednego z gigantów Premier League. W grze jest jeszcze Manchester United, ale to Obywatele mają znacznie większe szanse na angaż 23-latka.

Wreszcie Manchester City przystąpił do działania i złożył pierwszą ofertę. David Ornstein nie ujawnił jej szczegółów, natomiast przekazał, że Nottingham Forest niezwłocznie ją odrzuciło. To oznacza, że wicemistrzowie Anglii nie zaproponowali satysfakcjonującej kwoty. Do tej pory w mediach przewijała się oczekiwana kwota, sięgająca nawet 100 milionów euro.

Manchester City oczywiście na tym nie poprzestanie i złoży kolejną ofertę. Nottingham Forest jest przygotowane na odejście Andersona, ale chce wynegocjować jak najkorzystniejsze finansowo warunki. 7-krotny reprezentant Anglii wyczekuje porozumienia między klubami.

🚨 Manchester City have submitted an opening bid for Elliot Anderson, but Nottingham Forest have turned down the proposal. ❌



City remain keen on signing the England midfielder and talks are expected to continue, with Forest determined to maximise any potential deal this summer.… pic.twitter.com/lrbOSBsAAW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 4, 2026

Anderson w sezonie 2025/2026 zaliczył w sumie 50 występów, notując cztery bramki oraz pięć asyst. Teraz będzie mógł zagrać na mistrzostwach świata. Thomas Tuchel uwzględnił go na liście powołanych do reprezentacji Anglii.