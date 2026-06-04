Barcelona wraca do tematu. Kolejny transfer możliwy

10:58, 4. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Achraf Ben Ayad

Barcelona skupia się na innych wzmocnieniach, ale nie wyklucza też transferu do defensywy. W klubie mają świadomość, że ta formacja również zawodziła w ostatnich sezonach.

Deco
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Deco

Barcelona może sięgnąć po nowego obrońcę

Barcelona tego lata zamierza poważnie się wzmocnić, tak aby wreszcie do krajowych tytułów dorzucić kolejny triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ostatnia kampania zakończyła się na ćwierćfinałowej porażce z Atletico Madryt, co w klubie było odebrane z dużym rozczarowaniem. Władze mają świadomość, że Hansi Flick wyciska sto procent ze swoich zawodników, dlatego nie będą w tym okienku oszczędzać na transferach nowych gwiazd. Na Camp Nou zawitał już Anthony Gordon, a to dopiero początek. Media informują o poważnych pracach w tematach Juliana Alvareza oraz Bernardo Silvy.

W gabinetach poważnie myślą też o wzmocnieniu bloku obronnego. Do pewnego momentu zdawało się to priorytetem, ale później Barcelona rozpoczęła działania w kwestii poprawienia jakości w ataku.

Dla Barcelony liczy się konkretna jakość na każdej pozycji. Flick jest zadowolony ze współpracy duetu Pau Cubarsi – Gerard Martin, ale być może to za mało na walkę o Ligę Mistrzów. Z tego względu klub ponownie rozpatrzy możliwość transferu nowego stopera. Na szczycie listy życzeń znajdował się dotąd Alessandro Bastoni, natomiast ta operacja wiązałaby się z bardzo dużym wydatkiem.

W klubie nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji, czy tego lata pozyskany zostanie nowy obrońca. Na ten moment Barcelona działa w tematach innych transferów.

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