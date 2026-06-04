Haaland reaguje. Stanowcza odpowiedź na obietnicę transferu

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Erling Haaland? Norweski snajper został połączony z transferem do Realu Madryt. Otoczenie piłkarza stanowczo zareagowało na obietnicę, którą złożył kandydat na prezydenta Królewskich.

Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland nigdzie się nie rusza

Erling Haaland to jedna z największych gwiazd światowego futbolu. Norweg jest marzeniem transferowym niemal wszystkich europejskich gigantów. Chociaż napastnik podpisał długoletni kontrakt z Manchesterem City i jest związany z Obywatelami umową ważną aż do 30 czerwca 2034 roku, to nie brakuje pogłosek dotyczących potencjalnej zmiany klubowych barw.

Nazwisko byłego zawodnika Borussii Dortmund w swojej kampanii wyborczej postanowił wykorzystać Enrique Riquelme. Kandydat na prezydenta Realu Madryt obiecał wyborcom, że w przypadku jego zwycięstwa 25-latek na pewno przeniesie się na Santiago Bernabeu.

🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.



“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.



Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Jak zareagował Haaland? Piłkarz uczynił to przez swoich przedstawicieli. Słowa Riquelme skomentowali Alfie, ojciec Erlinga, oraz reprezentująca jego interesy Rafaela Pimenta. – To wszystko jest bardzo zabawne, ale to nieprawda. Życzymy powodzenia obu kandydatom w wyborach na prezydenta Realu Madryt. Ich słowa cytuje Fabrizio Romano.