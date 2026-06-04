Haaland reaguje. Stanowcza odpowiedź na obietnicę transferu

Haaland nigdzie się nie rusza
Erling Haaland to jedna z największych gwiazd światowego futbolu. Norweg jest marzeniem transferowym niemal wszystkich europejskich gigantów. Chociaż napastnik podpisał długoletni kontrakt z Manchesterem City i jest związany z Obywatelami umową ważną aż do 30 czerwca 2034 roku, to nie brakuje pogłosek dotyczących potencjalnej zmiany klubowych barw.
Nazwisko byłego zawodnika Borussii Dortmund w swojej kampanii wyborczej postanowił wykorzystać Enrique Riquelme. Kandydat na prezydenta Realu Madryt obiecał wyborcom, że w przypadku jego zwycięstwa 25-latek na pewno przeniesie się na Santiago Bernabeu.
Jak zareagował Haaland? Piłkarz uczynił to przez swoich przedstawicieli. Słowa Riquelme skomentowali Alfie, ojciec Erlinga, oraz reprezentująca jego interesy Rafaela Pimenta. – To wszystko jest bardzo zabawne, ale to nieprawda. Życzymy powodzenia obu kandydatom w wyborach na prezydenta Realu Madryt. Ich słowa cytuje Fabrizio Romano.