Perez ma dość Viniciusa! Szokujący ruch ze strony Realu

Vinicius Junior otrzymał nową ofertę kontraktu od Realu Madryt. Warunki umowy są mniejsze niż poprzednia propozycja. Jak donosi Don Balon, jest to efekt ciągłych kontrowersji z jego udziałem, których dość ma prezydent Florentino Perez.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt postawił sprawę jasno ws. przyszłości Viniciusa

Vinicius Junior w minionym tygodniu był jednym z głównych tematów w hiszpańskich mediach. Wszystko przez zachowanie zawodnika podczas El Clasico. Gwiazdor nie był zadowolony z faktu, że Xabi Alonso ściągnął go z boiska w 72. minucie. Gestykulacje, krzyki i zejście prosto do szatni zamiast na ławkę sprawiły, że zebrał dużo krytyki. Okazuje się, że zmęczony piłkarzem jest sam Florentino Perez.

W ostatnich dniach 25-latek przeprosił nie tylko publicznie, wydając oświadczenie, ale również przemówił przed sztabem i zawodnikami. Xabi Alonso uważa temat za zamknięty i nie ukarze Viniciusa. Kontrowersyjne zachowanie piłkarza chce wykorzystać Real Madryt, który od dłuższego czasu rozmawia z nim nt. przedłużenia kontraktu. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2027 roku.

Z informacji Don Balon wynika, że Perez ma dość ciągłych kontrowersji i kłótni, które wywołuje Brazylijczyk. W związku z tym biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, zaproponował mu przedłużenie kontraktu na gorszych warunkach niż ostatnia propozycja. Obniżona wartość nowego kontraktu w połączeniu z ostatnimi wydarzeniami ma być ultimatum dla piłkarza. Albo zgodzi się na proponowane warunki, albo latem przyszłego roku zostanie sprzedany. Królewscy nie wyobrażają sobie, aby opuścił klub na zasadzie wolnego transferu.

Vinicius jest związany z Realem od lipca 2018 roku. Łącznie rozegrał dla Los Blancos 335 spotkań, w których zdobył 111 goli i 87 asyst.