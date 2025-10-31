Alonso przemówił na temat Viniciusa! Jest decyzja ws. zachowania gwiazdora

Xabi Alonso zabrał głos nt. Viniciusa Juniora i jego zachowania podczas El Clasico. Real Madryt podjął decyzję, że nie ukarze gwiazdora. Brazylijczyk przeprosił za zaistniałą sytuację.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Vinicius Junior

Vinicius Junior nie zostanie ukarany – podkreśla Xabi Alonso

Real Madryt w ubiegłym tygodniu przerwał pasmo porażek w El Clasico, wygrywając z FC Barceloną (2:1). Bardzo dobry występ zaliczył Vinicius Junior, lecz został zmieniony w 72. minucie. Decyzja trenera nie spodobała się piłkarzowi, który na oczach całego świata schodził wściekły z boiska. Co więcej, zamiast usiąść na ławce rezerwowych, udał się prosto do szatni, wykrzykując, że odchodzi z klubu.

Temat zachowania Brazylijczyka podczas El Clasico poruszany jest w mediach do dziś. Xabi Alonso został zapytany przez dziennikarzy o ewentualną karę dla zawodnika. Szkoleniowiec zdradził, że Vinicius nie zostanie ukarany, a sprawa jest zamknięta. Podkreślił, że 25-latek przeprosił podczas przemówienia, które miało miejsce w ostatnią środę.

– Vinicius Junior nie zostanie ukarany. Sprawa jest zamknięta. Wszystko zostało wyjaśnione. Przemówił do nas wszystkich w środę. Był bardzo szczery i bezpośredni. Jego oświadczenie było mocne, ale najważniejsze są słowa, które skierował do swoich kolegów z drużyny – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez Fabrizio Romano.

Na podobne rozwiązanie sytuacji dot. zachowania piłkarza zdecydowałby się były prezydent Realu Madryt – Ramon Calderon. W rozmowie z Goal.pl zdradził, że jakakolwiek kara finansowa nie ma sensu, a Vinicius powinien publicznie przeprosić.

W tym sezonie Vinicius rozegrał jak dotąd 13 spotkań, w których zdobył 5 goli i zanotował 4 asysty.