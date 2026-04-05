Dybala bliski opuszczenia Romy. Może obrać niespodziewany kierunek

Paulo Dybala najprawdopodobniej nie przedłuży umowy z Romą. Chrapkę na pozyskanie argentyńskiego napastnika ma Flamengo - dowiedział się Ekrem Konur.

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala ma ważny kontrakt z Romą jedynie do 30 czerwca 2026 roku. 32-letni cofnięty napastnik najprawdopodobniej nie przedłuży umowy z obecnym pracodawcą, ponieważ rozmowy między stronami utknęły w martwym punkcie. Wszystko wskazuje więc na to, że znany Argentyńczyk po zakończeniu aktualnego sezonu będzie mógł dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu, co czyni go bardzo atrakcyjną opcją na rynku.

Dotychczas słynny zawodnik był łączony z takimi ekipami jak Boca Juniors, Galatasaray Stambuł, Al-Hilal, Al-Nassr, Benfica Lizbona czy Atalanta Bergamo. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na zakontraktowanie piłkarza ma również Flamengo.

Brazylijski klub widzi w nim idealne wzmocnienie ofensywy i zamierza powalczyć o jego podpis z innymi zainteresowanymi zespołami, licząc na doświadczenie oraz umiejętności techniczne Argentyńczyka. Czas pokaże, gdzie piłkarz polskiego pochodzenia będzie grał w następnej kampanii.

Paulo Dybala od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych zawodników swojego pokolenia. Karierę rozpoczynał w Instituto Cordoba, a do Europy trafił w 2012 roku, podpisując kontrakt z Palermo. Trzy lata później przeniósł się do Juventusu, z którym wywalczył pięć mistrzostw Włoch. Od lata 2022 roku reprezentuje barwy wyżej wspomnianej Romy. W trwającym sezonie rozegrał 22 spotkania, zdobył 3 bramki i zanotował 4 asysty, spędzając na boisku niespełna 1300 minut. Obecnie pauzuje z powodu kontuzji, ale wkrótce powinien wrócić do gry.