Juventus zarzucił sieć na młodego obrońcę. Aktualnie gra w La Lidze

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Pau Navarro celem transferowym Juventusu

Juventus podczas letniego okienka transferowego planuje wzmocnić kilka pozycji w swoim składzie. Trener ekipy Bianconerich – Luciano Spalletti – uważa, że jego drużyna potrzebuje większej jakości między innymi w linii obrony. Ma to również związek z niepewną przyszłością Gleisona Bremera, który wzbudza zainteresowanie czołowych klubów Premier League. Brazylijczyk znajduje się na celowniku Manchesteru United oraz Liverpoolu, dlatego władze turyńskiego giganta już teraz przygotowują się na ewentualne odejście jednego ze swoich najważniejszych defensorów.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Allianz Stadium jest Pau Navarro. 21-letni środkowy obrońca na co dzień reprezentuje barwy Villarrealu i należy do najbardziej obiecujących stoperów młodego pokolenia w Hiszpanii. Jego bardzo dobra postawa w ostatnich miesiącach nie umknęła uwadze skautów Juventusu, którzy wystawili mu pozytywne raporty. Według doniesień sprowadzenie zawodnika mogłoby kosztować około 25 milionów euro, co czyni go atrakcyjną opcją dla włoskiego potentata.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii występuje w drużynie Żółtej Łodzi Podwodnej od lipca 2020 roku, kiedy przeniósł się na Estadio de la Ceramica ze swojej macierzystej ekipy – CD Roda. Początkowo rozwijał się w akademii, a do pierwszego zespołu Villarrealu awansował w listopadzie 2024 roku. W minionym sezonie rozegrał 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, spędzając na murawie 2201 minut. Jego umowa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co stawia hiszpański klub w komfortowej pozycji podczas ewentualnych negocjacji transferowych.