Juventus walczy z saudyjskimi klubami o Thomasa Parteya. Jak donosi Sky Sports, Stara Dama doszła już do porozumienia z zawodnikiem i uważa, że kwota rzędu 20 milionów euro przekona też Arsenal.

IMAGO / Mark Pain Na zdjęciu: Thomas Partey

Thomas Partey tego lata opuści Arsenal

Reprezentant Ghany może wybierać pomiędzy ofertami z Arabii Saudyjskiej, chce go też Juventus

Stara Dama doszła ponoć do porozumienia z graczem, który woli zostać w Europie. Teraz musi znaleźć wspólny grunt z Kanonierami

Partey dogadał się z Juventusem, czas na negocjacje pomiędzy klubami

Mikel Arteta nie widzi w swoich planach miejsca dla Thomasa Parteya. Hiszpan chętnie sprzeda pomocnika, by zrobić miejsce dla Declana Rice’a, o którego Arsenal walczy z Manchesterem City.

Reprezentant Ghany nie narzeka na brak zainteresowania. O jego usługi mocno zabiegają kluby z Arabii Saudyjskiej, ale 30-latek wolałby pozostać w Europie. Tu w sukurs przychodzi Juventus. Stara Dama doszła już ponoć do porozumienia z Parteyem w sprawie indywidualnej umowy. W Turynie cenią go za elastyczność i doświadczenie w grze w różnych formacjach. Teraz pozostaje jeszcze tylko porozumieć się z Arsenalem. Rekordowi mistrzowie Włoch są przekonani, że oferta rzędu 18-20 milionów euro przekona Kanonierów do dania zielonego światła operacji.

Partey rozegrał w minionym sezonie 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił trzy bramki w Premier League.

