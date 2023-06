FC Barcelona liczy, że uda jej się tego lata wzmocnić prawą obronę. Jednym z kandydatów jest młody Ivan Fresneda, którego Real Valladolid spadł do drugiej ligi. Mundo Deportivo donosi, że reprezentanci Blaugrany spotkali się z agentem 18-latka.

IMAGO / Cesar Ortiz Na zdjęciu: Ivan Fresneda

FC Barcelona chce tego lata sprowadzić prawego obrońcę z prawdziwego zdarzenia

Jednym z głównych kandydatów mistrzów Hiszpanii jest Ivan Fresneda

Ostatnio reprezentanci klubu spotkali się z agentami 18-latka. O jego usługi walczą też drużyny Premier League i Borussia Dortmund

Barcelona nie straciła Fresnedy z radaru

Według doniesień mediów, FC Barcelona domknęła już trzy letnie transfery. Jednym z kolejnych celów mistrzów Hiszpanii na nadchodzący sezon jest sprowadzenie klasowego prawego obrońcy, z czym klub ma problem od pierwszego odejścia Daniego Alvesa w 2016 roku. W minionej kampanii w tę rolę udanie wpasował się Jules Kounde. Francuz chce jednak wrócić na środek defensywy.

Ponoć Blaugrana nie traci z oczu Joao Cancelo, ale rozważa też kupno Ivana Fresnedy. 18-latek ma za sobą świetny debiutancki sezon w seniorskiej piłce, nawet pomimo tego, że jego Real Valladolid spadł do drugiej ligi. Z tego też powodu klauzula odstępnego w jego kontrakcie spadła z 30 do 20 milionów euro.

Dziennikarze Mundo Deportivo przekonują, że niedawno reprezentanci Barcelony spotkali się z agentami młodego Hiszpana. Wysoko cenią jego umiejętności i – jeśli pozwolą na to finansowe limity – chcieliby sprowadzić go już tego lata. Nie musi być jednak o to wcale łatwo. O obrońcę walczą też kluby Premier League i Borussia Dortmund.

Fresneda rozegrał w minionym sezonie 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Nie udało mu się zanotować w nich bramki czy asysty.

Zobacz też: PSG szykuje się na odejście Mbappe. Ogromna oferta za gwiazdę Serie A.