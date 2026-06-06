Kiko Ramirez znalazł nowy klub. Wrócił do Hiszpanii

Kiko Ramirez trenerem CD Teruel
Kiko Ramirez w przeszłości najpierw był trenerem Wisły Kraków, a następnie odpowiadał za transfery w roli dyrektora sportowego. Ostatnio pracował jednak w innym polskim klubie. W roli asystenta pomagał Goncalo Feio, będąc członkiem sztabu szkoleniowego Radomiaka Radom. Gdy portugalski szkoleniowiec odszedł z klubu, 55-latek przejął jego obowiązki.
Prowadził drużynę z Radomia w dwóch meczach, zdobywając tylko jeden punkt. Niedługo potem odszedł, wyjeżdżając z Polski. Od nowego sezonu Kiko Ramirez będzie pracował w Hiszpanii. Wrócił w rodzinne strony, gdzie podpisał kontrakt z CD Teruel.
Club Deportivo Teruel występuje na 3. poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Poprzednim trenerem był Vincente Parrasa, z którym zajęli 13. miejsce w tabeli. Utrzymanie w lidze zapewnili sobie dopiero w ostatnim meczu sezonu. Nowy klub Kiko Ramireza nigdy nie grał na wyższym poziomie niż 3. liga. Największy ich sukces to trzykrotne mistrzostwo 4. ligi hiszpańskiej.
– Ważne wyzwania zawsze są warte wysiłku. To dla mnie powód do dumy, że dołączam do CD Teruel i rozpoczynam nowy etap w klubie, który ma swoją tożsamość oraz wielkie ambicje – napisał w mediach społecznościowych Kiko Ramirez.
Były trener Radomiaka oraz Wisły Kraków rozpocznie pracę od 1 lipca. W przeszłości prowadził także inne hiszpańskie drużyny jak Gimnastic, Castellon czy CE Sabadell.