Kiko Ramirez znalazł nowy klub. Wrócił do Hiszpanii

17:37, 6. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  CD Teruel [X]

Kiko Ramirez został nowym trenerem Club Deportivo Teruel. To klub z 3. poziomu rozgrywkowego w Hiszpanii. Jeszcze w tym sezonie prowadził Radomiaka Radom w PKO BP Ekstraklasie.

Kiko Ramirez
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kiko Ramirez

Kiko Ramirez trenerem CD Teruel

Kiko Ramirez w przeszłości najpierw był trenerem Wisły Kraków, a następnie odpowiadał za transfery w roli dyrektora sportowego. Ostatnio pracował jednak w innym polskim klubie. W roli asystenta pomagał Goncalo Feio, będąc członkiem sztabu szkoleniowego Radomiaka Radom. Gdy portugalski szkoleniowiec odszedł z klubu, 55-latek przejął jego obowiązki.

Prowadził drużynę z Radomia w dwóch meczach, zdobywając tylko jeden punkt. Niedługo potem odszedł, wyjeżdżając z Polski. Od nowego sezonu Kiko Ramirez będzie pracował w Hiszpanii. Wrócił w rodzinne strony, gdzie podpisał kontrakt z CD Teruel.

Club Deportivo Teruel występuje na 3. poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Poprzednim trenerem był Vincente Parrasa, z którym zajęli 13. miejsce w tabeli. Utrzymanie w lidze zapewnili sobie dopiero w ostatnim meczu sezonu. Nowy klub Kiko Ramireza nigdy nie grał na wyższym poziomie niż 3. liga. Największy ich sukces to trzykrotne mistrzostwo 4. ligi hiszpańskiej.

Ważne wyzwania zawsze są warte wysiłku. To dla mnie powód do dumy, że dołączam do CD Teruel i rozpoczynam nowy etap w klubie, który ma swoją tożsamość oraz wielkie ambicje – napisał w mediach społecznościowych Kiko Ramirez.

Były trener Radomiaka oraz Wisły Kraków rozpocznie pracę od 1 lipca. W przeszłości prowadził także inne hiszpańskie drużyny jak Gimnastic, Castellon czy CE Sabadell.

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