Osimhen łączony z hiszpańskim gigantem. To byłby transferowy hit

12:49, 10. kwietnia 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Fichajes.net

Victor Osimhen dobrze czuje się w Galatasaray Stambuł. Jednak nie gasną wokół niego spekulacje. Nigeryjski napastnik jest przymierzany do Barcelony - podaje Fichajes.net.

PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Barcelona zainteresowana Victorem Osimhenem

Victor Osimhen latem ubiegłego roku zamienił SSC Napoli na Galatasaray Stambuł w ramach transferu za 75 milionów euro. Już w pierwszym sezonie w Turcji stał się kluczową postacią zespołu. Nigeryjczyk pomógł swojemu klubowi awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a jego dorobek w tych rozgrywkach robi ogromne wrażenie – siedem bramek i trzy asysty w dziesięciu występach.

27-letni snajper również skuteczny jest na krajowym podwórku, na którym strzelił już 12 goli. Jak informuje Fichajes.net, FC Barcelona poważnie rozważa transfer Osimhena w letnim oknie. Kataloński klub pilnie poszukuje napastnika, który zagwarantuje wysoką liczbę bramek i będzie nowym liderem ataku.

W Barcelonie panuje przekonanie, że obecna kadra potrzebuje zawodnika zdolnego regularnie przesądzać o losach spotkań. Osimhen dzięki swojej dynamice, sile fizycznej i instynktowi strzeleckiemu uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych napastników na rynku.

Największą przeszkodą w realizacji transferu pozostaje stanowisko Galatasaray, które nie zamierza schodzić z kwoty poniżej 100 milionów euro. Turecki gigant traktuje Nigeryjczyka jako fundament swojego projektu i nie chce łatwo rezygnować z jednego z najważniejszych zawodników.

Na Camp Nou nadal niepewna jest przyszłość Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt wygasa z końcem sezonu. Coraz więcej spekulacji dotyczy także sytuacji Ferrana Torresa, który w drugiej części kampanii stracił skuteczność.

