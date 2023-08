IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Lewis Hall

Newcastle United właśnie zakontraktowało Lewisa Halla z Chelsea

Formalnie jest to roczne wypożyczenie, ale z ewentualnym obowiązkiem wykupu

Lewy obrońca na Wyspach Brytyjskich uchodzi za ogromny talent

Lewis Hall przedstawiony przez Newcastle United

Newcastle United we wtorkowe popołudnie powitało na swoim pokładzie Lewisa Halla. Lewy obrońca przechodzi do drużyny Srok na zasadzie rocznego wypożyczenia z ewentualnym obowiązkiem wykupu.

Boczny defensor dotychczasową karierę spędził w akademii Chelsea – w pierwszym zespole The Blues zdążył rozegrać 12 meczów i zaliczyć 1 asystę. Nie ma więc dużego doświadcznia w seniorskim futbolu.

Eddie Howe jest jednak przekonany co do wielkiego talentu 18-latka. Włodarze The Magpies będą musieli wykupić Lewisa Halla za około 35 milionów euro, jeśli rozegra on odpowiednią liczbę spotkań.