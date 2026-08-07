Odegrał kluczową rolę. Dlatego Vinicius dogadał się z Realem Madryt

08:59, 7. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Vinicius Junior będzie kontynuował karierę na Santiago Bernabeu. Gwiazdor przedłużył umowę z Realem Madryt do 2032 roku. Fabrizio Romano twierdzi, że kluczową rolę w tym temacie odegrał Florentino Perez.

Vinicius Junior
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fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Perez kluczowy. Zawsze wspierał Viniciusa

Saga z udziałem Viniciusa Juniora zakończyła się po myśli Realu Madryt, bowiem gwiazdor przedłużył swoją umowę. W czwartek pojawił się w tej sprawie oficjalny komunikat – strony wreszcie się dogadały, a współpraca ma potrwać minimum do 2032 roku.

Na przestrzeni ostatnich tygodni w tym temacie działo się bardzo wiele – wydawało się wręcz, że faktycznie dojdzie do rozstania. O transfer Viniciusa zabiegał Arsenal, zaś Real Madryt pozostawał niewzruszony na prośby gwiazdora dotyczące poprawienia warunków finansowych. Finalnie udało się porozumieć, co od początku było priorytetem zarówno dla klubu, jak i piłkarza.

W rzeczywistości Brazylijczyk bardzo dobrze czuje się na Santiago Bernabeu i nie chciał zmieniać otoczenia. Oczekiwał natomiast odpowiedniego docenienia i pensji, która odzwierciedla jego rolę w drużynie. Szczegóły porozumienia nie są oficjalnie znane, choć media twierdzą, że Królewscy faktycznie się ugięli i zapewnili zawodnikowi lepsze wynagrodzenie.

Być może porozumienia by nie było, gdyby nie osobisty angaż Florentino Pereza. Szef Realu Madryt jest wielkim fanem Viniciusa i zawsze okazywał mu wsparcie. Trzymał jego stronę nawet podczas głośnego konfliktu z Xabim Alonso. To właśnie Perez odegrał kluczową rolę w sprawie dalszej współpracy z brazylijskim gwiazdorem.

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