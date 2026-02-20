Barcelona monitoruje postępy senegalskiego defensora

20:17, 20. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

FC Barcelona bacznie obserwuje poczynania Nobela Mendy'ego. Senegalski obrońca pokazuje się z bardzo dobrej strony w barwach Rayo Vallecano - donosi Ekrem Konur.

Hansi Flick
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nobel Mendy na radarze Barcelony

FC Barcelona planuje aktywność podczas letniego okienka transferowego. Jedną z pozycji wymagających wzmocnienia w zespole Blaugrany jest środek obrony, zwłaszcza że niepewna pozostaje przyszłość Ronalda Araujo oraz Andreasa Christensena. Trener mistrzów La Ligi – Hansi Flick – liczy więc na sprowadzenie nowego stopera, który zwiększy rywalizację i zapewni większą stabilność w formacji defensywnej katalońskiej drużyny.

Jak poinformował Ekrem Konur, Barcelona może postawić na nieoczywistego kandydata. Według doniesień wspomnianego wyżej dziennikarza klub z Półwyspu Iberyjskiego bacznie monitoruje bowiem postępy Nobela Mendy’ego.

21-letni Senegalczyk przed obecnym sezonem został wypożyczony z Realu Betis do Rayo Vallecano. Utalentowany defensor na Estadio de Vallecas radzi sobie nadspodziewanie dobrze, co mieli dostrzec również skauci Atletico Madryt.

Nobel Mendy w trwającej kampanii rozegrał 15 meczów i zdobył 2 bramki. Mierzący 187 centymetrów stoper może zrobić kolejny krok naprzód w karierze już najbliższego lata. Choć Rayo Vallecano posiada opcję wykupu zawodnika, to madrycki klub mógłby następnie sprzedać go z dużym zyskiem. Obecna wartość rynkowa rosłego defensora wynosi około 6 milionów euro, lecz zainteresowanie gigantów może ją znacząco podnieść.