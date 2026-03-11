Liverpool przygląda się stoperowi. Kosztowałby 40 milionów euro

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Nnamdi Collins

Nnamdi Collins na radarze Liverpoolu

Nnamdi Collins należy do grona najbardziej obiecujących środkowych obrońców w europejskim futbolu. 22-letni defensor z powodzeniem rozwija się w barwach Eintrachtu Frankfurt i regularnie potwierdza swoją jakość na boiskach Bundesligi. Mierzący 188 centymetrów piłkarz imponuje warunkami fizycznymi, a także pewnością w pojedynkach defensywnych. Jego solidna postawa nie przechodzi bez echa wśród największych klubów Starego Kontynentu. Skauci wielu czołowych drużyn uważnie obserwują rozwój młodego stopera.

Zainteresowanie Collinsem wykazuje między innymi Liverpool – podaje gazeta „The Mirror”. Klub z Anfield Road może w najbliższym czasie potrzebować wzmocnienia w linii obrony, ponieważ niepewna jest przyszłość Ibrahimy Konate, a Virgil van Dijk znajduje się już w zaawansowanym wieku jak na stopera.

Młody Niemiec mógłby w przyszłości stać się ważnym elementem formacji defensywnej ekipy The Reds. Jego transfer nie będzie jednak prosty, ponieważ sytuację zawodnika uważnie monitoruje również Arsenal. Według doniesień ewentualna kwota transferu mogłaby wynieść około 40 milionów euro.

Nnamdi Collins przywdziewa trykot Eintrachtu Frankfurt od sierpnia 2023 roku. Wówczas trafił na Deutsche Bank Park za około milion euro z rezerw Borussii Dortmund. Od tego czasu systematycznie buduje swoją pozycję w drużynie Orłów. Jednokrotny reprezentant Niemiec w koszulce Eintrachtu Frankfurt rozegrał łącznie 62 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Młodzieniec potrafi występować nie tylko na środku obrony, ale również na prawej stronie defensywy. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.