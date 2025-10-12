Niespodziewany transfer piłkarza Pogoni?! Dwa kluby zainteresowane Husseinem Alim! [NASZ NEWS]

Kilka tygodni temu Efthymis Koulouris zamienił Pogoń na Arabię Saudyjską, ale jak się okazuje, to nie jedyny piłkarzy szczecińskiego klubu, którym zainteresowały się ekipy z tego kraju. Z naszych informacji wynika, że dwa tamtejsze kluby śledzą też poczynania Husseina Aliego, który niedawno zasilił Dumę Pomorza.

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Hussein Ali

W kontakcie pomógł Irańczyk

Hussein Ali urodził się w szwedzkim Malmoe, 1 marca 2002 roku. Karierę piłkarską zaczynał w Malmoe FF, skąd przeniósł się do Oerebro. Latem 2022 roku trafił do holenderskiego SC Heerenveen, w którym spędził trzy lata. Latem został wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu kontraktu z holenderskim klubem.



Polscy kibice usłyszeli o nim we wrześniu, gdy podpisał trzyletni kontrakt (z opcją przedłużenia o rok) z Pogonią Szczecin. Jak się okazuje, Irakijczyka z Pogonią, a dokładniej z jej właścicielem skojarzył… Irańczyk, Alireza Jahanbakhsh. To 96-krotny reprezentant Iranu, któremu latem skończył się kontrakt z Heerenveen, a który też był przymierzany do Pogoni. Ostatecznie Jahanbakhsh do Szczecina nie trafił, ale polecił szefom Pogoni Husseina Aliego.

Pochwały od Bochniewicza

Po transferze o Alim pochlebnie wyraził się też Paweł Bochniewicz, który grał z nim we wspomnianym Heerenveen. „Słowo numer jeden: Dobry. Słowo numer dwa: Piłkarz. U nas trafił na bardzo mocną konkurencję (Van Ewijk/Braude), dlatego przez te lata miał tak mało występów w Heerenveen. Sam jestem ciekaw, czy to wypali” – odpisał Bochniewicz na prośbę jednego z użytkowników platformy X, aby ocenił byłego klubowego kolegę.



W ostatnim sezonie w Heerenveen Ali zaliczył 8 występów, natomiast regularnie gra w reprezentacji Iraku. Jeśli chodzi o reprezentacyjną karierę, to decydująca była zmiana na jaką w pewnym momencie zdecydował się ten piłkarz. Wcześniej występował w reprezentacji Szwecji do lat 16, 17, 18 i 21. Uzbierał w tych zespołach 24 mecze, po czym zdecydował się na Irak.

Szansę dał mu Jesus

Szansę debiutu w pierwszej reprezentacji tego kraju dał mu Jesus Casas, który niedawno aplikował na stanowisko selekcjonera reprezentacji… Polski. W tym momencie Ali ma już 21 występów dla Iraku, a za ostatni mecz przeciwko Indonezji (1:0) zebrał najwyższą notę w swoim zespole.



Jak się okazuje, występy piłkarza nie przechodzą niezauważone. Z naszych informacji wynika, że Alim zainteresowały się dwa kluby ekstraklasy saudyjskiej. Piewszy to Al Riyadh, a drugim jest Damac. Po czterech kolejkach saudyjskiej ekstraklasy Al Riyadh zajmuje trzynaste miejsce z czteroma punktami, a Damac lokuje się o dwie pozycje niżej, z jednym „oczkiem”.

We wtorek może się pokazać Saudyjczykom

Ewentualny transfer byłby możliwy oczywiście dopiero w zimowym okienku transferowym. Z jednej strony oznaczałoby to krótki pobyt Aliego w Szczecinie, ale z drugiej… Wiadomo, że jeżeli Saudyjczycy się uprą, to mogą dopiąć swego. Tego lata klub z tamtejszej drugiej ligi ściągnął z Pogoni Efthymisa Koulourisa, płacąc za niego 4 mln euro.

Saudyjczycy na pewno nie żałują pieniędzy wydanych na Greka, bo Koulouris w czterech ligowych meczach strzelił cztery gole i zaliczył asystę, a jego Al-Ula jest liderem tabeli z imponującym bilansem bramkowym 10:1.

A wracając do Husseina Aliego. W najbliższy wtorek Irak zagra kolejny mecz w walce o finały mistrzostw świata. Rywalem będzie… Arabia Saudyjska, co oznacza kolejną szansę pokazania się saudyjskim klubom, które zwróciły na niego uwagę.













