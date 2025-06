Były trener Iraku chce pracować z Polską. Z Barceloną zdobył 8 trofeów w (nie)typowej roli [NASZ NEWS]

Reprezentacja Polski to wciąż łakomy kąsek dla wielu trenerów. Widać to choćby po liczbie chętnych, którzy się zgłaszają do szefów PZPN. Są kandydatury mocne, ale i nieco egzotyczne. Z informacji goal.pl wynika, że zgłosił się między innymi były trener reprezentacji Iraku.

Na zdjęciu: Jesus Casas

Doświadczenie w różnych rolach

Cezary Kulesza stoi przed kolejną ważną decyzję: kto zostanie selekcjonerem? Najpewniej postawi na polskiego szkoleniowca, ale nie przeszkadza to agentom zagranicznych szkoleniowców zgłaszać swoich klientów do PZPN. Tylko w ostatnich dniach wypłynęly takie nazwiska jak Carlos Queiroz, Nenad Bjelica, Gareth Southgate czy Miroslav Klose.

Większość z nich i tak nie ma żadnych szans, ale szum medialny i tak powstaje. A znając Kuleszę, to wcale mu to nie przeszkadza. Jak wspomniano wyżej, zgłaszają się kandydaci o znanych nazwiskach, ale też nieco bardziej „egzotyczni”. I do takiego grona można chyba zaliczyć byłego trenera reprezentacji… Iraku.



Z informacji goal.pl wynika, że akces do pracy z reprezentacją Polski zgłosił Jesus Casas. To hiszpański szkoleniowiec, który przez trzy lata pracował z kadrą Iraku. Poprowadził ją w 34 meczach, w których miał średnią 1,94 pkt. Pracę z tym zespołem zakończył w marcu tego roku.

Oglądaj program „NASZ NEWS” (VIDEO)

Analityk Barcelony chce wejść do gry

Wcześniej, przez trzy lata był asystentem w reprezentacji Hiszpanii. Jeszcze wcześniej pełnił taką samą funckję w Watfordzie. Co ciekawe, przez wiele lat był związany z Barceloną i to w latach jej ostatniej świetności. Zdobył z nią osiem trofeów, łącznie z tym najważniejszym, czyli Ligą Mistrzów. Pełnił wtedy rolę… analityka meczowego. W Dumie Katalonii pracował też jako skaut.



Oczywiście, jego kandydaturę trzeba traktować jako ciekawostkę, bo Jesus Casas nie ma żadnych szans, by otrzymać taką nominację.