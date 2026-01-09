Nowy rozdział w Man City. Guardiola dostał to, czego chciał

Man City oficjalnie ogłosił długo wyczekiwany transfer. Wielokrotny mistrz Premier League wzmocnił tym samym jakość w ofensywie, o co od dłuższego czasu zabiegał Josep Guardiola.

Guardiola się doczekał. Manchester City dopiął wielki ruch

Man City walczy w tej kampanii o mistrzostwo Anglii. Tymczasem w piątek 9 stycznia 2026 roku, klub z Etihad Stadium ogłosił transfer, który ma pomóc w realizacji tego celu.

Nowym graczem Obywateli został Antoine Semenyo. Piłkarz związał się kontraktem z Manchesterem City na 5,5 roku. Według medialnych doniesień suma transakcji wyniosła 75 milionów euro (65 milionów funtów). Zawodnik nie ukrywał zadowolenia po oficjalnym ogłoszeniu transferu do jednego z gigantów Premier League.

– Jestem niezmiernie dumny, że dołączam do Manchesteru City. Oglądałem grę City przez ostatnią dekadę pod wodzą Pepa Guardioli i muszę przyznać, że byli oni dominującą drużyną w Premier League, a także odnieśli niesamowite sukcesy w Lidze Mistrzów, Pucharze Anglii i Pucharze Ligi – mówił Semenyo w rozmowie z klubowymi mediami.

– Ustanowili najwyższe standardy. Są klubem z piłkarzami światowej klasy, obiektami światowej klasy oraz jednym z najlepszych menedżerów wszech czasów, Pepem Guardiolą – zaznaczył piłkarz.

– Mam ogromny potencjał rozwoju, więc bycie w tym klubie na tym etapie kariery jest dla mnie idealne. To prawdziwy zaszczyt. Jestem pewien, że najlepsze przede mną. City jest w świetnej sytuacji. Wciąż grają na czterech frontach. Naprawdę czuję, że mogę pomóc drużynie w dobrej drugiej połowie sezonu – dodał Semenyo.

Tymczasem już 17 stycznia rozegrany zostanie szlagier Premier League. Manchester City zmierzy się wówczas na Old Trafford z Manchesterem United.