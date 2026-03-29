Real Madryt zainteresowany gwiazdorem Premier League. 150 milionów funtów

Real Madryt jest jednym z klubów, który jest zainteresowany pozyskaniem Cole'a Palmera. Anglik jest sfrustrowany sytuacją w Chelsea i mógłby odejść za 150 milionów funtów, o czym donosi "The Sun".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt już jakiś czas temu zapowiedział, że niezależnie od finalnego wyniku w tym sezonie, latem klub czeka spora rewolucja. Chodzi przede wszystkim o zmiany kadrowe, ale nadal nie da się wykluczyć także zatrudnienia nowego szkoleniowca. Niemniej odejścia i transferu do Królewskich mogą być znów spore.

Przede wszystkim władze klubu liczą na sprowadzenie nowego pomocnika. Gracz do drugiej linii od dłuższego czasu jest poszukiwany przez Los Blancos, a w tym kontekście wymieniano wiele nazwisk. Teraz jednak może dojść do przełomu i wielkiego ruchu. Według informacji przekazanych przez „The Sun”, Real Madryt jest zainteresowany sprowadzeniem Cole’a Palmera. Anglik jest sfrustrowany swoją pozycją w Chelsea i taktyką obecnego szkoleniowca The Blues. Dlatego też rozważa transfer latem. Jak przekazało wspomniane źródło, Palmer mógłby kosztować nawet 150 milionów funtów.

Królewscy nie są jednak jedynym klubem, który jest zainteresowany pozyskaniem ofensywnego pomocnika. Poza nimi na liście są także Bayern Monachium oraz Manchester United. Cole Palmer w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 25 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie 23-letni reprezentant Anglii dla Chelsea wystąpił 122 razy i 53 razy trafiał do siatki.

