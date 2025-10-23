Nico Paz wybierze Premier League? Real może obejść się smakiem

Nico Paz jest jednym z najlepszych zawodników w Serie A. Pierwszeństwo przy transferze argentyńskiego pomocnika ma Real Madryt, ale Arsenal oraz Chelsea zamierzają powalczyć o jego podpis - dowiedziała się gazeta Mundo Deportivo.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Arsenal oraz Chelsea walczą o podpis Nico Paza

Nico Paz wyrósł na absolutną gwiazdę Serie A, imponując wysoką formą w barwach Como 1907. 21-letni pomocnik zachwyca kreatywnością, techniką i dojrzałością w grze, dzięki czemu stał się jednym z objawień włoskiej ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że utalentowany playmaker wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jak donosi hiszpański dziennik „Mundo Deportivo”, chrapkę na zakontraktowanie utalentowanego Argentyńczyka mają między innymi Arsenal oraz Chelsea. Oba angielskie kluby planują wzmocnić swój środek pola przed kolejnym sezonem.

Pierwszeństwo przy ewentualnym transferze Paz ma jednak Real Madryt, który wciąż posiada prawa do jego karty zawodniczej. Królewscy zabezpieczyli się w umowie sprzedaży, zachowując opcję odkupu za 10 milionów euro, możliwą do aktywacji latem 2026 roku. Ekip z Wysp Brytyjskich liczą jednak, że sam piłkarz może skusić się na inny kierunek, wiedząc, że w Madrycie miałby ograniczone szanse na grę w podstawowym składzie. Dlatego zarówno Arsenal, jak i Chelsea chcą przekonać Paza projektem sportowym, w którym byłby ważnym elementem jednego z tych zespołów.

Jeśli Nico Paz wróci na Santiago Bernabeu, to o miejsce w wyjściowej jedenastce przyjdzie mu rywalizować z takimi zawodnikami jak Franco Mastantuono, Arda Guler, Jude Bellingham, Brahim Diaz czy Rodrygo. Mimo uprzywilejowanej pozycji Realu, ostateczna decyzja w sprawie przyszłości w dużej mierzej będzie zależeć od piłkarza, który może obawiać się tak dużej konkurencji w stolicy Hiszpanii. W aktualnym sezonie Paz zdobył 4 bramki i zaliczył 4 asysty, potwierdzając, że jest jednym z najbardziej utalentowanych wychowanków madryckiej akademii – La Fabriki – w której szkolił się w latach 2016-2024.