N’Golo Kante opuszcza Arabię Saudyjską. Wiadomo, gdzie zagra

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: N'Golo Kante

Fenerbahce Stambuł sprowadzi N’Golo Kante

N’Golo Kante ma ważny kontrakt z saudyjskim Al-Ittihad tylko do 30 czerwca 2026 roku i już teraz wiadomo, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. Co więcej, doświadczony pomocnik nawet nie wypełni aktualnego kontraktu do końca, ponieważ zmieni otoczenie jeszcze w tym zimowym okienku transferowym.

Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, francuski zawodnik zdecydował się bowiem na przeprowadzkę do Turcji. Według tego dziennikarza nowym klubem mistrza świata zostanie Fenerbahce Stambuł, które od dłuższego czasu szukało wzmocnień do środka pola oraz lidera z prawdziwego zdarzenia.

Oba kluby osiągnęły już pełne porozumienie w sprawie transferu. Kwota transakcji ma wynieść około 4 milionów euro. Kante po pozytywnym przejściu testów medycznych podpisze z tureckim zespołem umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku.

34-letni pomocnik spróbuje pomóc ekipie Żółtych Kanarków w walce o mistrzostwo Turcji. Aktualnie Fenerbahce ma na koncie 43 punkty i traci 6 oczek do liderującego Galatasaray, dlatego stambulski gigant liczy, że Francuz wniesie jakość oraz doświadczenie.

N’Golo Kante może pochwalić się niezwykle bogatą karierą. Z Leicester City sensacyjnie zdobył mistrzostwo Premier League w sezonie 2015/2016, a następnie z Chelsea sięgnął po Ligę Mistrzów oraz krajowe trofea. Pomocnik był także kluczową postacią reprezentacji Francji, która triumfowała na mundialu w Rosji w 2018 roku. Teraz przed nim następne wyzwanie w Stambule, gdzie ma stać się jednym z filarów ekipy walczącej o najwyższe cele.