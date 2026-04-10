Neymar jest związany ważnym kontraktem z Santosem, ale to nie oznacza, że jego transfer jest wykluczony. The Athletic informuje o potencjalnym kierunku przeprowadzki 34-latka. W tej lidze Brazylijczyk jeszcze nie grał

Neymar rozmawia o transferze

Czy Neymar pojedzie na Mistrzostwa Świata? Coraz więcej wskazuje na to, że Carlo Ancelotti nie skorzysta z jego usług. Wobec tego reprezentant Brazylii może w pełni skoncentrować się na występach w klubie. Jednocześnie cały czas trwają spekulacje na temat przyszłości 34-latka.

Obecny kontrakt jednokrotnego triumfatora Ligi Mistrzów obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. To nie oznacza, że Santos zdoła zatrzymać go do tego czasu. Jak informuje The Athletic, Neymar wzbudził zainteresowanie zespołu z ligi, w której jeszcze nie miał okazji występować.

To FC Cincinnati z Major League Soccer. Tom Bogert i Paul Tenorio przekonują, że ekipa z Ohio prowadzi wstępne rozmowy z obozem brazylijskiej gwiazdy. W gabinetach i sztabie szkoleniowym klubu z TQL Stadium nadal trwają dyskusje na temat zasadności takiego ruchu.

Czy Neymar faktycznie zmieni barwy? Jeżeli miałby przenieść się do MLS, będzie mógł to uczynić w letnim okienku transferowym, które w tamtejszych rozgrywkach trwa od 13 lipca do 2 września.