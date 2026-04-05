Newcastle United może pozyskać wielki talent z boisk Bundesligi. Na radarze angielskiego zespołu znalazł się Karim Coulibaly z Werderu Brema. Niemiec jest również obserwowany przez inne kluby - przekazuje Ekrem Konur.

Newcastle United rozgrywa przeciętny sezon. Podopieczni Eddiego Howe’a zakończyli już swój udział w Lidze Mistrzów, a w Premier League zajmują odległe miejsce. Lato zapowiada się niezwykle pracowicie w obozie angielskiego klubu, który planuje dokonać zmian kadrowych. Już wiemy, że z zespołem pożegna się Kieran Trippier.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Newcastle United może przeprowadzić przyszłościowe wzmocnienie. Prosto z boisk Bundesligi. W kręgu zainteresowań popularnych Srok znalazł się Karim Coulibaly, który na co dzień reprezentuje barwy Werderu Brema. 18-latek uchodzi za jeden z największych talentów w niemieckiej piłce.

Wspomniane źródło zaznacza, że Newcastle United jednak nie jest jedynym zespołem, który obserwuje Karima Coulibaly’ego. Nazwy innych drużyn jednak nie zostały zdradzone. 18-latek jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem, więc nie będzie zaskoczeniem, jeśli lada moment zgłosi się po niego jeszcze większy klub, niż popularne Sroki.

Karim Coulibaly w obecnym sezonie rozegrał 22 spotkania w koszulce Werderu Brema. 18-latek ma na koncie jedno trafienie. Udało mu się wpisać na listę strzelców w starciu ligowym przeciwko Bayerowi Leverkusen.