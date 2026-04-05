Kieran Trippier opuszcza Premier League. Nowy kierunek Anglika

19:12, 5. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Kieran Trippier wraz z końcem sezonu opuszcza Newcastle United. Jak podaje mediafoot.net, 35-letni Anglik może trafić latem do AS Monaco.

Newcastle United poinformowało, że Kieran Trippier odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu. Kontrakt doświadczonego prawego obrońcy nie zostanie przedłużony, a sam zawodnik będzie musiał poszukać nowych wyzwań. 54-krotny reprezentant Anglii spędził na St. James’ Park 4,5 roku po tym, jak przeniósł się z Atletico Madryt.

Według doniesień serwisu „Media Foot”, zainteresowanie Trippierem wyraziło AS Monaco. Klub z Ligue 1 jest obecnie w najlepszej pozycji, by zakontraktować prawego obrońcę, który mógłby konkurować z Vandersonem o miejsce w podstawowym składzie w nadchodzącym sezonie. Jego doświadczenie i cechy przywódcze mogą okazać się bezcenne dla francuskiego zespołu, który szuka wzmocnień i pogłębienia składu.

Jeśli transfer do Monaco dojdzie do skutku, 35-letni Anglik będzie chciał jak najszybciej rozpocząć nowy rozdział kariery we Francji. Obecnie klub z Księstwa zajmuje siódme miejsce w tabeli Ligue 1 i wciąż walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Trippier to wychowanek Manchesteru City, który reprezentował również barwy takich klubów, jak Burnley FC czy Tottenham Hotspur. W bieżącym sezonie rozegrał 34 mecze, w których zanotował cztery asysty. Łącznie na poziomie Premier League Anglik rozegrał 222 spotkania i strzelił sześć goli.

