Newcastle United celuje w transfer napastnika. Ciekawa opcja na horyzoncie

Newcastle United szykuje się do ofensywy transferowej w ostatnich dniach letniego okna. Jak informuje "The Sun", na celowniku angielskiego klubu znalazł się Artem Dowbyk z Romy.

Artem Dowbyk na radarze Newcastle United

Newcastle United wciąż nie rozwiązało kwestii przyszłości Alexandra Isaka. Szwedzki napastnik naciska na transfer do Liverpoolu, co zmusza Sroki do szukania alternatywy w ofensywie. W tym tygodniu klub z St James’ Park sprowadził za 85 milionów euro Nicka Woltemade ze Stuttgartu. Menedżer Eddie Howe od początku podkreślał, że formacja ataku wymaga dodatkowego wzmocnienia.

Latem z zespołem pożegnał się Callum Wilson, który odszedł jako wolny zawodnik, a wobec niepewnej sytuacji Isaka transfer kolejnego snajpera stał się priorytetem. Jak informuje „The Sun”, celem Newcastle jest Artem Dowbyk. 28-letni napastnik Romy i reprezentacji Ukrainy. Negocjacje między klubami są już w toku.

Dowbyk trafił do Serie A latem 2024 roku po znakomitym okresie w Gironie. W swoim pierwszym sezonie na Półwyspie Apenińskim rozegrał 32 mecze, w których zdobył 12 bramek i zanotował trzy asysty.

Według najnowszych doniesień, Newcastle sondowało możliwość wypożyczenia Dowbyka z opcją wykupu, co pozwoliłoby na wzmocnienie składu bez nadwyrężenia budżetu. Roma preferuje jednak definitywną sprzedaż, choć wobec końca letniego okna transferowego Włosi mogą być skłonni do kompromisu – wypożyczenia z obowiązkową klauzulą wykupu. Dowbyk ma ważny kontrakt w stolicy Włoch do czerwca 2029 roku.