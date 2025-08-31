Newcastle United celuje w transfer napastnika. Ciekawa opcja na horyzoncie

14:24, 31. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Sun

Newcastle United szykuje się do ofensywy transferowej w ostatnich dniach letniego okna. Jak informuje "The Sun", na celowniku angielskiego klubu znalazł się Artem Dowbyk z Romy.

Eddie Howe
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Artem Dowbyk na radarze Newcastle United

Newcastle United wciąż nie rozwiązało kwestii przyszłości Alexandra Isaka. Szwedzki napastnik naciska na transfer do Liverpoolu, co zmusza Sroki do szukania alternatywy w ofensywie. W tym tygodniu klub z St James’ Park sprowadził za 85 milionów euro Nicka Woltemade ze Stuttgartu. Menedżer Eddie Howe od początku podkreślał, że formacja ataku wymaga dodatkowego wzmocnienia.

Latem z zespołem pożegnał się Callum Wilson, który odszedł jako wolny zawodnik, a wobec niepewnej sytuacji Isaka transfer kolejnego snajpera stał się priorytetem. Jak informuje „The Sun”, celem Newcastle jest Artem Dowbyk. 28-letni napastnik Romy i reprezentacji Ukrainy. Negocjacje między klubami są już w toku.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dowbyk trafił do Serie A latem 2024 roku po znakomitym okresie w Gironie. W swoim pierwszym sezonie na Półwyspie Apenińskim rozegrał 32 mecze, w których zdobył 12 bramek i zanotował trzy asysty.

Według najnowszych doniesień, Newcastle sondowało możliwość wypożyczenia Dowbyka z opcją wykupu, co pozwoliłoby na wzmocnienie składu bez nadwyrężenia budżetu. Roma preferuje jednak definitywną sprzedaż, choć wobec końca letniego okna transferowego Włosi mogą być skłonni do kompromisu – wypożyczenia z obowiązkową klauzulą wykupu. Dowbyk ma ważny kontrakt w stolicy Włoch do czerwca 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Jose Mourinho
Zwolnienia warte miliony. Tyle Jose Mourinho zarobił tracąc pracę
Zbigniew Boniek
Boniek podsumował transfer Ziółkowskiego. Jasna prognoza
Alexander Isak
Alexander Isak łączony z gigantem Premier League. Nieoczekiwany zwrot akcji