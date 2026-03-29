Neuer prosi Bayern o więcej czasu. Myśli nad końcem kariery

Bayern Monachium czeka na decyzję Manuela Neuera w sprawie przyszłości. Gwiazdor poprosił klub o więcej czasu. Może przedłużyć umowę lub zakończyć karierę - informuje Christian Falk.

Neuer jeszcze nie zdecydował. Bayern cierpliwie czeka

Bayern Monachium czeka na decyzję Manuela Neuera, którego kontrakt wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Weteran wciąż jest ważną postacią w szatni oraz na boisku. Vincent Kompany regularnie korzysta z jego usług, gdy tylko ten jest dysponowany. Mimo tego, sam zawodnik waha się w kwestii przedłużenia umowy o jeszcze jeden rok. Rozważa dwie opcje – pozostanie w Bayernie lub zakończeniu piłkarskiej kariery.

Neuer na pewno nie będzie grał dla innej drużyny. Chce pozostać w Bayernie do emerytury, natomiast nie wie jeszcze, kiedy to nastąpi. Media zapowiadały, że podejmie decyzję zaraz po czterdziestych urodzinach, ale tak się nie stało. Poprosił natomiast włodarzy Bayernu o jeszcze więcej czasu.

Niemiecki bramkarz ma spotkać się z działaczami po nadchodzącej rywalizacji z Realem Madryt. Najbliższe tygodnie poświęci analizie swojej sytuacji, a przede wszystkim stanu zdrowia. Neuer nie chce kończyć kariery w momencie, gdy będzie rozczarowywał formą.

Bayern widzi profity z dalszej współpracy, dlatego cierpliwie czeka na jego komunikat. Niezależnie od decyzji Neuera, na jego następcę wytypowany został Jonas Urbig. Nie będzie więc latem transferu nowego bramkarza.