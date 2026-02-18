Napoli chce wzmocnić ofensywę. Trop prowadzi do Bundesligi

20:08, 18. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

SSC Napoli latem chce wzmocnić siłę rażenia w ataku. Jak się okazuje, mistrzowie Włoch mogą sięgnąć po piłkarza z Bundesligi. Na ich radarze znalazł się bowiem Ernest Poku z Bayeru Leverkusen - donosi Ekrem Konur.

Antonio Conte
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Ernest Poku łączony z SSC Napoli

SSC Napoli w obecnym sezonie jest w sporym kryzysie. Antonio Conte latem poprosił o wzmocnienia, ale nie poszły one w parze z wynikami. Mistrzowie Włoch odpadli z rywalizacji w Lidze Mistrzów i wypadli z walki o mistrzostwo Italii. Azzurri powoli zaczynają myśleć już o nowej kampanii, czego dowodem są plany transferowe. Klub szuka bowiem nowych zawodników.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że SSC Napoli znalazło kandydata do wzmocnienia siły rażenia w ofensywie. Trop mistrzów Italii prowadzi do rozgrywek Bundesligi. A w zasadzie Bayeru Leverkusen. Otóż w kręgu zainteresowań klubu z południa Włoch znalazł się bowiem Ernest Poku.

Holender urodzony w Niemczech odgrywa znaczącą rolę w Bayerze Leverkusen. Na ten moment nie znamy stanowiska klubu z BayArena wobec swojego gracza. Niewątpliwie jednak SSC Napoli będzie musiało sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać 22-latka. Warto zaznaczyć, że kontrakt skrzydłowego z obecnym pracodawcą wygasa 30 czerwca 2030 roku.

Ernest Poku w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Bayeru Leverkusen. Holender może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył osiem asyst.

