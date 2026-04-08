SSC Napoli może przeprowadzić transfer z Benfiki Lizbona. Z przeprowadzką do drużyny Antonio Conte jest łączony Richard Rios. Fanem talentu Kolumbijczyk jest Giovanni Manna, dyrektor sportowy włoskiego klubu - informuje "Sky Sports".

SSC Napoli wytypował pierwszy letni cel transferowy. Z informacji przekazanych przez „Sky Sports” dowiadujemy się, że trop prowadzi do Benfiki Lizbona, ponieważ na ich radarze znalazł się Richard Rios. Kolumbijski pomocnik znalazł uznanie w oczach Giovanniego Manny. To właśnie dyrektor sportowy obecnego mistrza Serie A jest zwolennikiem przeprowadzki 25-latka.

Władze SSC Napoli wykonali już odpowiednie kroki. Włoski klub rozpoczął bowiem wstępne rozmowy z otoczeniem zawodnika Benfiki Lizbona. Na konkrety jeszcze będziemy musieli poczekać, ponieważ mistrzowie Italii nie spieszą się ze złożeniem oferty. Portugalczycy muszą zatem się liczyć, że lada moment po Kolumbijczyka może zgłosić się Aurelio De Laurentiis i spółka.

Obecnie nie wiemy, jakie są finansowe oczekiwania Benfiki Lizbona. W ubiegłym roku reprezentant Kolumbii zamienił Palmeiras na Portugalię za kwotę 27 milionów euro. 25-latek znakomicie sobie radzi po transferze, więc jego wycena może pójść znacznie w górze. Kto wie, czy SSC Napoli będzie w ogóle w stanie spełnić oczekiwania popularnych Orłów.

Richard Rios w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Benfiki Lizbona. Pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.