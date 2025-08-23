Napoli buduje nową potęgę. Wielkie transfery pod Wezuwiuszem

07:22, 23. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

SSC Napoli w minionym sezonie sensacyjnie sięgnęło po mistrzostwo Włoch. Teraz drużyna Antonio Conte ma zamiar namieszać w Lidze Mistrzów. Letnie okienko transferowe było intensywne w ich wykonaniu.

Antonio Conte
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

SSC Napoli – transfery przed sezonem 2025/26

SSC Napoli ma za sobą wspaniałą kampanię 2024/25. Nikt nie stawiał Azzurrich w gronie faworytów do Scudetto, a tymczasem w pięknym stylu udało im się sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Teraz w nadchodzącym sezonie przed drużyną Antonio Conte dużo cięższe zadanie, ponieważ będą musieli łączyć rozgrywki Serie A z Ligą Mistrzów.

W trakcie letniego okienka transferowego SSC Napoli mogło przejść trzęsienie ziemi. Antonio Conte zagroził bowiem odejściem z klubu. Ostatecznie Aurelio De Laurentiis znalazł nić porozumienia z trenerem i zaczął pracować nad wzmocnieniami. Niemal natychmiastowo Azzurrim udało się dopiać przyjście Kevina De Bruyne. Ponadto na Stadio Diego Armando Maradona trafili m.in. Noa Lang oraz Sam Beukema.

SSC Napoli również zarobiło pokaźną gotówkę na transferach wychodzących. Wreszcie szeregi klubu definitywnie opuścił Victor Osimhen. Koszt jego odejścia wyniósł 75 milionów euro. Z zespołem Antonio Conte pożegnał się też Giacomo Raspadori, który w minionych sezonach odgrywał znaczącą rolę w drużynie.

SSC Napoli – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Sam Beukemaśrodkowy obrońcaBologna31 mln euro
Noa Langlewy napastnikPSV Eindhoven25 mln euro
Miguel Gutierrezlewy obrońcaGirona18 mln euro
Vanja Milinković-SavićbramkarzTorinowyp. 15 mln euro
Luca Marianucciśrodkowy obrońcaEmpoli9 mln euro
Lorenzo LuccanapastnikUdinesewyp. 9 mln euro
Mathias FerrantebramkarzNovaRomentin100 tys. euro
Emanuele Raolewy napastnikSpalbez odstępnego
Kevin De Bruyneśrodkowy pomocnikManchester Citybez odstępnego
Kwoty według: Transfermarkt

SSC Napoli – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Victor OsimhennapastnikGalatasaray75 mln euro
Giacomo RaspadorinapastnikAtletico Madryt22 mln euro
Natanśrodkowy obrońcaReal Betis9 mln euro
Elia CaprilebramkarzCagliari8 mln euro
Gianluca Gaetanośrodkowy pomocnikCagliari6 mln euro
Jesper Lindstromprawy napastnikWolfsburgwyp. 1,5 mln euro
Jens Cajusteśrodkowy pomocnikIpswichwyp. 1.2 mln euro
Giovanni SimeonenapastnikTorinowyp. 1 mln euro
Rafa Marinśrodkowy obrońcaVillarrealwyp. 1 mln euro
Cyril Ngongeprawy napastnikTorinowyp. 1 mln euro
Michael Folorunshośrodkowy pomocnikCagliariwyp. 500 tys. euro
Alessio Zerbinlewy pomocnikCremonesewyp. 250 tys. euro
Matteo Marchisanoprawy obrońcaAvellinobez odstępnego
Giuseppe D’Agostinolewy napastnikGiuglianobez odstępnego
Alessandro Spavoneofensywny pomocnikGuidoniabez odstępnego
Francesco Gioiellidefensywny pomocnikAfragolesebez odstępnego
Francesco Mezzoniprawy obrońcaVirtus Entellabez odstępnego
Gennaro Iaccarinośrodkowy pomocnikArezzowypożyczenie
Antonio Cioffilewy napastnikLivornowypożyczenie
Claudio TuribramkarzTeam Altamurawypożyczenie
Lorenzo SgarbinapastnikPescarawypożyczenie
Luigi D’Avinośrodkowy obrońcaGiuglianowypożyczenie
Nosa Edward Obaretinśrodkowy obrońcaEmpoliwypożyczenie
Emanuele Raolewy napastnikBariwypożyczenie
Gianluca VigliottinapastnikPinetowypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy SSC Napoli

  • Nowi zawodnicy: 9
  • Odejścia z klubu: 25
  • Wydatki na transfery: 107,1 mln euro
  • Zarobki na transferach: 126,45 mln euro

Pogłoski transferowe wokół SSC Napoli

W trakcie przygotowań do nowego sezonu poważnej kontuzji nabawił się Romelu Lukaku. SSC Napoli natychmiastowo zaczęło szukać zawodnika, który wejdzie w buty Belga. Na celowniku Azzurrich znalazło się wielu graczy. A jednym z nich jest Dusan Vlahović z Juventusu.

SSC Napoli prawdopodobnie nie szykuje więcej rozstań. Klub pożegnał zawodników, z którymi nie wiąże przyszłość. Aurelio De Laurentiis zatem może jedynie skupić się na nowym napastniku. Zapewne o to samo prosi sam Antonio Conte, który ma dużo do powiedzenia w kwestii transferów.

