SSC Napoli – transfery przed sezonem 2025/26
SSC Napoli ma za sobą wspaniałą kampanię 2024/25. Nikt nie stawiał Azzurrich w gronie faworytów do Scudetto, a tymczasem w pięknym stylu udało im się sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Teraz w nadchodzącym sezonie przed drużyną Antonio Conte dużo cięższe zadanie, ponieważ będą musieli łączyć rozgrywki Serie A z Ligą Mistrzów.
W trakcie letniego okienka transferowego SSC Napoli mogło przejść trzęsienie ziemi. Antonio Conte zagroził bowiem odejściem z klubu. Ostatecznie Aurelio De Laurentiis znalazł nić porozumienia z trenerem i zaczął pracować nad wzmocnieniami. Niemal natychmiastowo Azzurrim udało się dopiać przyjście Kevina De Bruyne. Ponadto na Stadio Diego Armando Maradona trafili m.in. Noa Lang oraz Sam Beukema.
SSC Napoli również zarobiło pokaźną gotówkę na transferach wychodzących. Wreszcie szeregi klubu definitywnie opuścił Victor Osimhen. Koszt jego odejścia wyniósł 75 milionów euro. Z zespołem Antonio Conte pożegnał się też Giacomo Raspadori, który w minionych sezonach odgrywał znaczącą rolę w drużynie.
SSC Napoli – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Sam Beukema
|środkowy obrońca
|Bologna
|31 mln euro
|Noa Lang
|lewy napastnik
|PSV Eindhoven
|25 mln euro
|Miguel Gutierrez
|lewy obrońca
|Girona
|18 mln euro
|Vanja Milinković-Savić
|bramkarz
|Torino
|wyp. 15 mln euro
|Luca Marianucci
|środkowy obrońca
|Empoli
|9 mln euro
|Lorenzo Lucca
|napastnik
|Udinese
|wyp. 9 mln euro
|Mathias Ferrante
|bramkarz
|NovaRomentin
|100 tys. euro
|Emanuele Rao
|lewy napastnik
|Spal
|bez odstępnego
|Kevin De Bruyne
|środkowy pomocnik
|Manchester City
|bez odstępnego
SSC Napoli – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Victor Osimhen
|napastnik
|Galatasaray
|75 mln euro
|Giacomo Raspadori
|napastnik
|Atletico Madryt
|22 mln euro
|Natan
|środkowy obrońca
|Real Betis
|9 mln euro
|Elia Caprile
|bramkarz
|Cagliari
|8 mln euro
|Gianluca Gaetano
|środkowy pomocnik
|Cagliari
|6 mln euro
|Jesper Lindstrom
|prawy napastnik
|Wolfsburg
|wyp. 1,5 mln euro
|Jens Cajuste
|środkowy pomocnik
|Ipswich
|wyp. 1.2 mln euro
|Giovanni Simeone
|napastnik
|Torino
|wyp. 1 mln euro
|Rafa Marin
|środkowy obrońca
|Villarreal
|wyp. 1 mln euro
|Cyril Ngonge
|prawy napastnik
|Torino
|wyp. 1 mln euro
|Michael Folorunsho
|środkowy pomocnik
|Cagliari
|wyp. 500 tys. euro
|Alessio Zerbin
|lewy pomocnik
|Cremonese
|wyp. 250 tys. euro
|Matteo Marchisano
|prawy obrońca
|Avellino
|bez odstępnego
|Giuseppe D’Agostino
|lewy napastnik
|Giugliano
|bez odstępnego
|Alessandro Spavone
|ofensywny pomocnik
|Guidonia
|bez odstępnego
|Francesco Gioielli
|defensywny pomocnik
|Afragolese
|bez odstępnego
|Francesco Mezzoni
|prawy obrońca
|Virtus Entella
|bez odstępnego
|Gennaro Iaccarino
|środkowy pomocnik
|Arezzo
|wypożyczenie
|Antonio Cioffi
|lewy napastnik
|Livorno
|wypożyczenie
|Claudio Turi
|bramkarz
|Team Altamura
|wypożyczenie
|Lorenzo Sgarbi
|napastnik
|Pescara
|wypożyczenie
|Luigi D’Avino
|środkowy obrońca
|Giugliano
|wypożyczenie
|Nosa Edward Obaretin
|środkowy obrońca
|Empoli
|wypożyczenie
|Emanuele Rao
|lewy napastnik
|Bari
|wypożyczenie
|Gianluca Vigliotti
|napastnik
|Pineto
|wypożyczenie
Bilans transferowy SSC Napoli
- Nowi zawodnicy: 9
- Odejścia z klubu: 25
- Wydatki na transfery: 107,1 mln euro
- Zarobki na transferach: 126,45 mln euro
Pogłoski transferowe wokół SSC Napoli
W trakcie przygotowań do nowego sezonu poważnej kontuzji nabawił się Romelu Lukaku. SSC Napoli natychmiastowo zaczęło szukać zawodnika, który wejdzie w buty Belga. Na celowniku Azzurrich znalazło się wielu graczy. A jednym z nich jest Dusan Vlahović z Juventusu.
SSC Napoli prawdopodobnie nie szykuje więcej rozstań. Klub pożegnał zawodników, z którymi nie wiąże przyszłość. Aurelio De Laurentiis zatem może jedynie skupić się na nowym napastniku. Zapewne o to samo prosi sam Antonio Conte, który ma dużo do powiedzenia w kwestii transferów.