SSC Napoli w minionym sezonie sensacyjnie sięgnęło po mistrzostwo Włoch. Teraz drużyna Antonio Conte ma zamiar namieszać w Lidze Mistrzów. Letnie okienko transferowe było intensywne w ich wykonaniu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

SSC Napoli – transfery przed sezonem 2025/26

SSC Napoli ma za sobą wspaniałą kampanię 2024/25. Nikt nie stawiał Azzurrich w gronie faworytów do Scudetto, a tymczasem w pięknym stylu udało im się sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Teraz w nadchodzącym sezonie przed drużyną Antonio Conte dużo cięższe zadanie, ponieważ będą musieli łączyć rozgrywki Serie A z Ligą Mistrzów.

W trakcie letniego okienka transferowego SSC Napoli mogło przejść trzęsienie ziemi. Antonio Conte zagroził bowiem odejściem z klubu. Ostatecznie Aurelio De Laurentiis znalazł nić porozumienia z trenerem i zaczął pracować nad wzmocnieniami. Niemal natychmiastowo Azzurrim udało się dopiać przyjście Kevina De Bruyne. Ponadto na Stadio Diego Armando Maradona trafili m.in. Noa Lang oraz Sam Beukema.

SSC Napoli również zarobiło pokaźną gotówkę na transferach wychodzących. Wreszcie szeregi klubu definitywnie opuścił Victor Osimhen. Koszt jego odejścia wyniósł 75 milionów euro. Z zespołem Antonio Conte pożegnał się też Giacomo Raspadori, który w minionych sezonach odgrywał znaczącą rolę w drużynie.

SSC Napoli – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Sam Beukema środkowy obrońca Bologna 31 mln euro Noa Lang lewy napastnik PSV Eindhoven 25 mln euro Miguel Gutierrez lewy obrońca Girona 18 mln euro Vanja Milinković-Savić bramkarz Torino wyp. 15 mln euro Luca Marianucci środkowy obrońca Empoli 9 mln euro Lorenzo Lucca napastnik Udinese wyp. 9 mln euro Mathias Ferrante bramkarz NovaRomentin 100 tys. euro Emanuele Rao lewy napastnik Spal bez odstępnego Kevin De Bruyne środkowy pomocnik Manchester City bez odstępnego Kwoty według: Transfermarkt

SSC Napoli – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Victor Osimhen napastnik Galatasaray 75 mln euro Giacomo Raspadori napastnik Atletico Madryt 22 mln euro Natan środkowy obrońca Real Betis 9 mln euro Elia Caprile bramkarz Cagliari 8 mln euro Gianluca Gaetano środkowy pomocnik Cagliari 6 mln euro Jesper Lindstrom prawy napastnik Wolfsburg wyp. 1,5 mln euro Jens Cajuste środkowy pomocnik Ipswich wyp. 1.2 mln euro Giovanni Simeone napastnik Torino wyp. 1 mln euro Rafa Marin środkowy obrońca Villarreal wyp. 1 mln euro Cyril Ngonge prawy napastnik Torino wyp. 1 mln euro Michael Folorunsho środkowy pomocnik Cagliari wyp. 500 tys. euro Alessio Zerbin lewy pomocnik Cremonese wyp. 250 tys. euro Matteo Marchisano prawy obrońca Avellino bez odstępnego Giuseppe D’Agostino lewy napastnik Giugliano bez odstępnego Alessandro Spavone ofensywny pomocnik Guidonia bez odstępnego Francesco Gioielli defensywny pomocnik Afragolese bez odstępnego Francesco Mezzoni prawy obrońca Virtus Entella bez odstępnego Gennaro Iaccarino środkowy pomocnik Arezzo wypożyczenie Antonio Cioffi lewy napastnik Livorno wypożyczenie Claudio Turi bramkarz Team Altamura wypożyczenie Lorenzo Sgarbi napastnik Pescara wypożyczenie Luigi D’Avino środkowy obrońca Giugliano wypożyczenie Nosa Edward Obaretin środkowy obrońca Empoli wypożyczenie Emanuele Rao lewy napastnik Bari wypożyczenie Gianluca Vigliotti napastnik Pineto wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy SSC Napoli

Nowi zawodnicy: 9

9 Odejścia z klubu: 25

25 Wydatki na transfery: 107,1 mln euro

107,1 mln euro Zarobki na transferach: 126,45 mln euro

Pogłoski transferowe wokół SSC Napoli

W trakcie przygotowań do nowego sezonu poważnej kontuzji nabawił się Romelu Lukaku. SSC Napoli natychmiastowo zaczęło szukać zawodnika, który wejdzie w buty Belga. Na celowniku Azzurrich znalazło się wielu graczy. A jednym z nich jest Dusan Vlahović z Juventusu.

SSC Napoli prawdopodobnie nie szykuje więcej rozstań. Klub pożegnał zawodników, z którymi nie wiąże przyszłość. Aurelio De Laurentiis zatem może jedynie skupić się na nowym napastniku. Zapewne o to samo prosi sam Antonio Conte, który ma dużo do powiedzenia w kwestii transferów.